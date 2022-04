A FIFA lança o FIFA+ para levar entretenimento gratuito a torcedores de todo o mundo

Com lançamento hoje, o FIFA+ fornecerá acesso a jogos de futebol dos quatro cantos do mundo, jogos interativos, notícias, informações de campeonatos, um conteúdo de vídeo único e inovador, com histórias verdadeiramente globais sobre o futebol masculino e feminino, e muito mais. A FIFA é a primeira federação esportiva da história a oferecer uma experiência de streaming e conteúdo tão abrangente para os torcedores.

"O FIFA+ representa o próximo passo em nossa visão para fazer com que o futebol seja verdadeiramente global e inclusivo, e isso apoia a principal missão da FIFA, de expandir e desenvolver o futebol no mundo todo", afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino. "Esse projeto representa uma mudança cultural na forma como diferentes tipos de torcedores querem explorar e se conectar com o jogo global e tem sido parte fundamental da minha Visão 2020–2023. Ele vai acelerar a democratização do futebol, e ficamos felizes em compartilhar isso com os torcedores."

Ação dentro e fora do campo

Partidas ao vivo :

Até o final de 2022, o FIFA+ vai ter transmitido o equivalente a 40 mil jogos ao vivo por ano, de 100 associações-membro de todas as 6 confederações, incluindo 11 mil partidas de futebol feminino. O FIFA+ oferece cobertura ao vivo, desde as melhores ligas da Europa a competições que antes não tinham transmissão, sejam elas de futebol masculino, feminino ou de categorias de base. A partir do lançamento, serão transmitidas 1.400 partidas por mês no FIFA+, mas esse número vai aumentar rapidamente.

Arquivo do FIFA+ :

Antes da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, o FIFA+ vai ser a casa de todo jogo da Copa do Mundo FIFA e da Copa do Mundo Feminina FIFA™ já filmado, totalizando mais de 2 mil horas de conteúdo. Pela primeira vez, esse arquivo completo ficará disponível para os torcedores. Os torcedores vão poder ver reprises completas dos jogos, melhores momentos, gols e momentos mágicos, tudo em um só lugar. O Arquivo do FIFA+ vai disponibilizar mais de 2.500 vídeos, que datam desde a década de 50, e muito mais conteúdo será lançado ao longo do ano.

Central de Partidas, Notícias e Jogos:

A Central de Partidas vai permitir que os torcedores aproveitem a imersão em dados de futebol de 400 competições masculinas e 65 competições femininas. Notícias diárias do mundo do futebol masculino e feminino servirão como um complemento e vão oferecer uma atualização adicional. Ao longo do ano, os torcedores vão aproveitar jogos interativos, como votos, questionários, fantasy games e bolões.

Exclusivos do FIFA+:

O FIFA+ também vai oferecer um conteúdo incomparável, com histórias verdadeiramente globais sobre o jogo masculino e feminino. Serão exibidos documentários em longa-metragem, séries documentais, talk shows e curtas, localizados em 11 idiomas, contando histórias desde a base até as seleções nacionais e os heróis do passado e do presente de mais de 40 países.

O conteúdo da plataforma FIFA+ vai continuar crescendo e evoluindo ao longo de 2022, oferecendo conteúdo novo, relevante mundialmente e localizado.

Desde o lançamento, o FIFA+ vai transformar o jogo em realidade , trazendo até você títulos exclusivos e de nível internacional, como:

Ronaldinho: The Happiest Man in the World : um documentário em longa-metragem exclusivo que mostra de forma abrangente, e nunca antes vista, o arquivo de um dos jogadores mais icônicos da história do esporte. O filme de 90 minutos, dirigido por Stuart e Andrew Douglas e produzido por Bernie Goldmann e por Simon Horsman e Jeffrey Soros , do Los Angeles Media Fund, conta a história singular da vida do jogador, mostrando sua trajetória desde as ruas do Brasil até se tornar um dos jogadores de futebol mais queridos do mundo. Lionel Messi , Frank Rijkaard e Carles Puyol fazem uma participação e revelam o que essa Lenda FIFA significa para eles.





: um documentário em longa-metragem exclusivo que mostra de forma abrangente, e nunca antes vista, o arquivo de um dos jogadores mais icônicos da história do esporte. O filme de 90 minutos, dirigido por Stuart e e produzido por e por e , do Los Angeles Media Fund, conta a história singular da vida do jogador, mostrando sua trajetória desde as ruas do Brasil até se tornar um dos jogadores de futebol mais queridos do mundo. , Frank Rijkaard e Carles Puyol fazem uma participação e revelam o que essa Lenda FIFA significa para eles. Captains: 1ª temporada : uma série inovadora em 8 partes da Fulwell 73 ( Sunderland 'Til I Die, All or Nothing: Juventus) que acompanha seis capitães em suas jornadas para levar as seleções à classificação para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022™. A série, que vai explorar os traços individuais de liderança de cada um, mostra Luka Modrić (Croácia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), Brian Kaltak ( Vanuatu ), Andre Blake ( Jamaica ), Hassan Maatouk (Líbano) e Thiago Silva (Brasil).





uma série inovadora em 8 partes da Fulwell 73 ( 'Til I Die, All or Nothing: Juventus) que acompanha seis capitães em suas jornadas para levar as seleções à classificação para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022™. A série, que vai explorar os traços individuais de liderança de cada um, mostra Luka Modrić (Croácia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), ( ), ( ), (Líbano) e (Brasil). Croatia : Defining a Nation : esse documentário exclusivo em longa-metragem mostra como o futebol une e conecta essa nação e conta a história de um grupo de amigos que conseguiu reconhecimento internacional mesmo em um cenário de extrema adversidade. Eles se tornam lendas e levam as cores do país para o mundo todo. Do diretor aclamado Louis Myles (Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football, Liverpool FC: The 30-Year Wait).





: esse documentário exclusivo em longa-metragem mostra como o futebol une e conecta essa nação e conta a história de um grupo de amigos que conseguiu reconhecimento internacional mesmo em um cenário de extrema adversidade. Eles se tornam lendas e levam as cores do país para o mundo todo. Do diretor aclamado (Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football, Liverpool FC: The 30-Year Wait). HD Cutz : uma série documental em 8 partes com Sheldon Edwards , o barbeiro das estrelas, falando de comida, moda, música e, às vezes, futebol. Com participações de jogadores como Paul Pogba e Antonio Rüdiger e produção da MOTIF Pictures e da Fever Media.





: uma série documental em 8 partes com , o barbeiro das estrelas, falando de comida, moda, música e, às vezes, futebol. Com participações de jogadores como Paul Pogba e Antonio Rüdiger e produção da MOTIF Pictures e da Fever Media. Dani Crazy Dream : uma série documental de bastidores com 6 episódios de 30 minutos estrelando Daniel Alves , o jogador com mais títulos na história, enquanto ele tenta chegar à Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar. A produção é da empresa do próprio Daniel Alves , a Maracanã Media.





: uma série documental de bastidores com 6 episódios de 30 minutos estrelando , o jogador com mais títulos na história, enquanto ele tenta chegar à Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar. A produção é da empresa do próprio , a Maracanã Media. Golden Boot : uma série documental com 4 episódios de 48 minutos com entrevistas com os maiores artilheiros da Copa do Mundo FIFA, com produção da Goalhanger Films ( Wayne Rooney : The Man Behind the Goals). O primeiro episódio mostra Gary Lineker sentando ao lado do grande Ronaldo Fenômeno para ver mais uma vez a Copa do Mundo FIFA 2002.





: uma série documental com 4 episódios de 48 minutos com entrevistas com os maiores artilheiros da Copa do Mundo FIFA, com produção da Goalhanger Films ( : The Man Behind the Goals). O primeiro episódio mostra sentando ao lado do grande Ronaldo Fenômeno para ver mais uma vez a Copa do Mundo FIFA 2002. Icons : uma série documental com 5 episódios de 26 minutos mostrando as cinco das atletas mais decisivas e relevantes do futebol feminino: Wendie Renard , Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd e Sam Kerr contam suas histórias com as próprias palavras. Produção do Noah Media Group (14 Peaks: Nothing Is Impossible, Finding Jack Charlton).





: uma série documental com 5 episódios de 26 minutos mostrando as cinco das atletas mais decisivas e relevantes do futebol feminino: , Lucy Bronze, Asisat Oshoala, e Sam Kerr contam suas histórias com as próprias palavras. Produção do Noah Media Group (14 Peaks: Nothing Is Impossible, Finding Jack Charlton). Academies: a história por trás de alguns dos principais focos de formação de talentos do mundo do futebol, da Shoot the Company. A primeira temporada conta a história do RSC Anderlecht em 3 episódios de 30 minutos.

Desde o lançamento, o FIFA+ estará disponível em todos os dispositivos móveis e com acesso à internet, e, em breve, em uma variedade de dispositivos conectados. A plataforma estará disponível com edições em cinco idiomas (inglês, francês, alemão, português e espanhol), com mais seis idiomas sendo disponibilizados em junho de 2022.

