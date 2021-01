FII Institute bestätigt 140 plus Hauptredner für zweitägige FII-Konferenz

- Mehr als 60 internationale Redner werden persönlich an der Konferenz in Riad teilnehmen, weitere 80 werden sich virtuell aus der ganzen Welt anschließen, auch aus den FII-Hubs

- Zu den führenden Investoren und leitenden Angestellten gehören Seine Exzellenz Yasir Al-Rumayyan, Gouverneur des Public Investment Fund von Saudi-Arabien und Chairman des FII Institute, Mukesh Ambani, Chairman von Reliance, David Solomon, Chairman & CEO von Goldman Sachs, Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse Group, James Gorman, Chairman & CEO von Morgan Stanley, Masayoshi Son, Chairman & CEO der Softbank Group, und Jean Lemierre, Chairman of the Board of Directors, BNP Paribas.

RIAD, Saudi-Arabien, 20. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative Institute wird nächste Woche mehr als 140 prominente Redner bei der vierten Ausgabe der FII anführen, einer Konferenz, die Tech-Pioniere, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammenbringt, um die globale Wirtschaft inmitten der COVID-19-Pandemie neu zu überdenken.