FileWave amplia suporte robusto para tecnologias da Apple com a versão 12.8, numa solução multiplataforma

Entre os notáveis recursos de FileWave 12.8 estão:

Período e versionamento das atualizações do sistema operacional (OS) controlados pelo administrador

Novas opções de perfil DEP para uma experiência de usuário personalizada

Comandos MDM ampliados

Várias mudanças de perfil, incluindo Autonomous Single App Mode e Content Caching

Os novos recursos encontrados na versão 12.8 permitem que administradores de TI mais bem gerenciem seus dispositivos da Apple, usando a mesma solução de gestão e interface utilizadas para gerenciar seus dispositivos Windows e Chrome. Um detalhamento completo dos novos recursos, incluindo um panorama em vídeo, está disponível em https://www.filewave.com/the-news/filewave-12-8.

"Estamos animados para dar seguimento ao nosso suporte de dia zero para o lançamento de primavera da Apple, com acréscimo de suporte para todos os novos recursos", disse Tim Williams, vice-presidente global de marketing e estratégia de produtos da FileWave. "Temos uma tradição de 25 anos do mais robusto suporte para as tecnologias da Apple, o que é raro numa solução multiplataformas. Com o recente anúncio do fim da vida da LANrev, nós simplesmente somos a única opção multiplataforma do mercado".

Williams, que passou mais de sete anos com a LANrev, acrescentou que "os muitos membros da antiga equipe da LANrev que ingressaram na FileWave estão ansiosos para reconectarem-se com nossos clientes".

SOBRE A FILEWAVE

Uma pioneira do gerenciamento de endpoints multiplataforma, a FileWave foi fundada em 1992. Oferecendo uma solução única de gestão para aplicativos, dispositivos e configurações para Mac, Windows e produtos móveis, a FileWave dá à TI a capacidade de proativa e automaticamente aprovisionar e manter cada aparelho. A FileWave torna simples a gestão endpoints multiplataforma.

Para saber mais sobre FileWave ou iniciar um teste grátis, visite https://www.filewave.com.

Contato para informações

Jason Noel

FileWave

(888) 345-3928

pr@filewave.com

FONTE FileWave

SOURCE FileWave

