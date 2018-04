FileWave élargit la prise en charge robuste des technologies Apple avec la version 12.8 d'une solution multiplateforme

Les fonctionnalités majeures de FileWave 12.8 incluent :

La planification et le versionnage des mises à jour de OS contrôlés par l'administrateur

Les nouvelles options de profil DEP (programme d'inscription de dispositifs) pour une expérience utilisateur personnalisée

L'extension des commandes MDM (gestion de dispositifs mobiles)

Des changements de profil divers, y compris le mode monoapplication autonome et la mise en cache de contenu

Les nouvelles fonctionnalités de la version 12.8 permettent aux administrateurs informatiques de mieux gérer leurs dispositifs Apple au moyen de la même solution et de la même interface de gestion qu'ils utilisent pour gérer leurs dispositifs Windows et Chrome. Une description complète des nouvelles fonctionnalités, dont un aperçu vidéo, est disponible sur https://www.filewave.com/the-news/filewave-12-8.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre prise en charge "zero-day" (au jour) pour la version printanière d'Apple avec une prise en charge supplémentaire pour toutes les nouvelles fonctionnalités », a déclaré Tim Williams, vice-président du marketing et de la stratégie de produits à l'échelle mondiale produit chez FileWave. « Historiquement, nous offrons depuis 25 ans la prise en charge la plus robuste des technologies Apple et cela est rare pour une solution multiplateforme. Avec la récente annonce de fin de vie utile de LANrev, nous sommes devenus presque les seuls à offrir une option multiplateforme sur le marché. »

Williams, qui a passé plus de sept ans chez LANrev, a ajouté que : « de nombreux anciens membres de l'équipe LANrev qui ont rejoint FileWave sont impatients de se reconnecter avec leurs clients ».

À PROPOS DE FILEWAVE

FileWave, qui est un pionnier de la gestion de points d'extrémité multiplateformes, a été fondé en 1992. FileWave, qui offre une solution de gestion unique pour les applications, les dispositifs et les configurations de Mac, Windows et les appareils mobiles, permet aux TI de provisionner et de maintenir de manière proactive et automatique chaque dispositif. FileWave simplifie la gestion des points d'extrémité multiplateformes.

Pour en savoir plus à propos de FileWave, visiter le site : https://www.filewave.com.

