Львенок из России, подвергавшийся издевательствам со стороны его владельцев, после прохождения 7-месячного курса лечения будет доставлен в его естественную среду обитания в одном из африканских природных заповедников
Nov 20, 2020, 11:28 ET
Симба отправится из России в Танзанию в конце ноября. После того как активисты движения за права животных обратились за помощью, все расходы по репатриации взяла на себя «Русская медная компания»
УРАЛ (Россия), 20 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Для львенка Симбы из России, которого эксплуатировал живодер-фотограф, наступает светлое будущее. Животное было практически на грани смерти, когда в марте 2020 года его спасли из грязного сарая в Дагестане; он выглядел измученным, истощенным и не мог ходить. Местные жители сообщили властям, что владельцы использовали львенка для заработка: они брали деньги с туристов за возможность сделать селфи с Симбой; его лапы были сломаны, чтобы он не смог сбежать. Он также страдал от недоедания, а его тело было покрыто ранами. Сообщения об издевательствах дошли до уральских активистов по защите прав животных. Ветеринарный врач Карен Даллакян и другие неравнодушные люди смогли спасти львенка и доставить его в некоммерческий центр спасения животных фонда «СПАСИ МЕНЯ», организованный Даллакяном в городе Челябинске. В течение семи месяцев Даллакян и сотрудники его фонда занимались лечением и реабилитацией Симбы. Рассказывает Даллакян: «К спасению Симбы было привлечено множество самоотверженных людей. Однако все эти затраты окупились во время наблюдения за преображением этого замечательного льва. Я испытываю удовлетворение и благодарность в связи с тем, что коммерческие предприятия, различные организации и частные лица объединили свои усилия для того, чтобы это животное могло успешно адаптироваться к жизни в своей естественной среде обитания в Африке».
Сложный реабилитационный процесс для львенка завершится его уникальной репатриацией в Танзанию в конце ноября 2020 года, спонсором которой является Русская медная компания. Симба будет доставлен в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew в Моши (Танзания), где его разместят в отдельном вольере специализированного центра для реабилитации львов, находящемся под круглосуточным наблюдением. В его личном распоряжении будет большое и красивое пространство для прогулок.
Рассказывает представитель Русской медной компании Кирилл Ирха: «Узнав об ужасном состоянии Симбы и необходимости изыскания средств для репатриации животного в Африку, мы с радостью выразили желание взять на себя эти расходы. Издевательства, которым подвергался Симба, являются просто вопиющими. Мир наблюдает за тем, как Симба восстанавливает здоровье с помощью преданных своему делу профессионалов и волонтеров. Мы с нетерпением ждем встречи с Симбой в его естественной среде обитания и с удовольствием вносим свой вклад в достижение этой цели».
Это первый случай легальной репатриации диких животных в истории России.
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SOURCE Russian Copper Company