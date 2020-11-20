Львенок из России, подвергавшийся издевательствам со стороны его владельцев, после прохождения 7-месячного курса лечения будет доставлен в его естественную среду обитания в одном из африканских природных заповедников

Симба отправится из России в Танзанию в конце ноября. После того как активисты движения за права животных обратились за помощью, все расходы по репатриации взяла на себя «Русская медная компания»

УРАЛ (Россия), 20 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Для львенка Симбы из России, которого эксплуатировал живодер-фотограф, наступает светлое будущее. Животное было практически на грани смерти, когда в марте 2020 года его спасли из грязного сарая в Дагестане; он выглядел измученным, истощенным и не мог ходить. Местные жители сообщили властям, что владельцы использовали львенка для заработка: они брали деньги с туристов за возможность сделать селфи с Симбой; его лапы были сломаны, чтобы он не смог сбежать. Он также страдал от недоедания, а его тело было покрыто ранами. Сообщения об издевательствах дошли до уральских активистов по защите прав животных. Ветеринарный врач Карен Даллакян и другие неравнодушные люди смогли спасти львенка и доставить его в некоммерческий центр спасения животных фонда «СПАСИ МЕНЯ», организованный Даллакяном в городе Челябинске. В течение семи месяцев Даллакян и сотрудники его фонда занимались лечением и реабилитацией Симбы. Рассказывает Даллакян: «К спасению Симбы было привлечено множество самоотверженных людей. Однако все эти затраты окупились во время наблюдения за преображением этого замечательного льва. Я испытываю удовлетворение и благодарность в связи с тем, что коммерческие предприятия, различные организации и частные лица объединили свои усилия для того, чтобы это животное могло успешно адаптироваться к жизни в своей естественной среде обитания в Африке».