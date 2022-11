Filipijnse Globe krijgt overweldigende steun voor bieding van PHP17B-rechten

Eerste bieding van rechten in meer dan twee decennia

Opbrengsten om capex gedeeltelijk te financieren en kortlopende schuldverplichtingen te betalen

MANILLA, Filipijnen, 9 november 2022 /PRNewswire/ -- Het toonaangevende, Filipijnse platform voor digitale oplossingen Globe (PSE: GLO of het "Bedrijf") heeft van aandeelhouders overweldigende steun gekregen voor zijn eerste bieding van rechten in meer dan twee decennia, die een bruto-opbrengst van ongeveer ₱ 17 miljard opleverde.

Globe heeft op 28 oktober 2022 10.119.047 nieuwe gewone aandelen uitgegeven aan deelnemende aandeelhouders op de Philippine Stock Exchange. De gewone aandelen werden verkocht voor ₱ 1.680,00 per aandeel.

Globe Chief Finance Officer Rizza Maniego-Eala led the ringing of the bell at the Philippine Stock Exchange on October 28 as the Philippines’ leading digital solutions platform marked a milestone in making its first rights offer in over two decades, raising gross proceeds of around P17 billion.

De bieding markeert de triomfantelijke terugkeer van Globe naar de aandelenkapitaalmarkten sinds het Bedrijf voor de laatste keer eigen vermogen van zijn aandeelhouders heeft geworven.

Het succes van de bieding werd bereikt ondanks de tumultueuze omstandigheden op de financiële markten. Zelfs ondanks deze omstandigheden op de financiële markten, werd de bieding met voorkeurrechten overtekend en werden alle aandelen van de bieding volledig toegekend aan de bestaande aandeelhouders. Dit getuigt van het vertrouwen van investeerders in de sterke fundamenten en groeimogelijkheden van het Bedrijf.

De opbrengst van de bieding zal worden gebruikt om de kapitaaluitgaven van Globe voor 2022 gedeeltelijk te financieren en om aan zijn kortlopende schuldverplichtingen te voldoen. Hiermee wordt het Bedrijf ook in staat gesteld om zijn digitale ecosysteem verder uit te breiden en zich op de markt te differentiëren door in te spelen op kansen binnen en buiten de telecommunicatiesector.

Als onderdeel van Globe's digitale spil, heeft het Bedrijf geïnvesteerd in fintech, healthtech, edutech, entertainment, adtech, e-commerce, mankracht en informatietechnologie. Het Bedrijf houdt zich ook bezig met de financiering van durfkapitaal voor startups in de Filipijnen en daarbuiten.

"We zijn overweldigd door de steun van onze aandeelhouders voor deze bieding. Deze steun weerspiegelt het vertrouwen in het vermogen van Globe om onze kernactiviteiten en onze initiatieven voor het digitale serviceplatform uit te voeren. We stellen hun blijvende samenwerking met ons zeer op prijs om het digitale leven van de Filipijnen te creëren en mogelijk te maken", aldus Ernest Cu, Globe President en Chief Executive Officer.

Daaraan voegde CFO Rizza Maniego-Eala van Globe het volgende toe: "Wij zijn van mening dat deze bieding Globe's concurrentiedifferentiatie in de markt benadrukt, onze gezonde financiële positie verder verstevigt en ons in staat stelt af te stevenen op grotere mijlpalen om tegelijkertijd toonaangevende waarde te leveren aan onze aandeelhouders. Deze bieding geeft het Bedrijf ook de nodige flexibiliteit om door deze altijd dynamische omgeving te navigeren."

Het oudste en grootste conglomeraat van de Filipijnen, Ayala Corporation, en Singapore Telecom International Pte. Ltd., hebben ook hun voorkeursrecht uitgeoefend om in te schrijven op hun respectieve pro-rata-aandeel in de bieding. Ayala en Singtel zijn de belangrijkste aandeelhouders van Globe.

BPI Capital Corporation trad op als de enige wereldwijde coördinator, de binnenlandse hoofdonderschrijver en de gezamenlijke bookrunner voor de bieding. UBS was de enige internationale underwriter en gezamenlijke bookrunner, en PNB Capital was de binnenlandse co-lead underwriter.

Ga voor meer informatie over Globe naar www.globe.com.ph .

DE AANDELEN DIE ONDER DE BIEDING VALLEN, ZIJN VOLLEDIG VERKOCHT. DEZE MEDEDELING IS UITSLUITEND TER INFORMATIE.

NIET VOOR PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË.

Dit document is geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten of elders. De effecten van het Bedrijf zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij geregistreerd onder de Securities Act of krachtens een vrijstelling van dergelijke registratie. Er zal geen openbare bieding van de effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden. Er wordt door dit document of de hierin opgenomen informatie geen geld, effecten of andere tegenprestatie gevraagd en zal, indien verzonden als reactie op dit document of de hierin opgenomen informatie, niet worden geaccepteerd.

Over Globe

Globe Telecom, Inc. is een toonaangevend digitaal platform in de Filipijnen, met grote belangen in telecommunicatie, financiële technologie, digitale marketingoplossingen, financiering van durfkapitaal voor startups, entertainment en virtuele gezondheidszorg. Het Bedrijf voorziet in de telecommunicatie- en technologiebehoeften van consumenten en bedrijven via een hele reeks producten en diensten, waaronder mobiel, vast, breedband, dataconnectiviteit, internet en beheerde diensten. In 2019 werd Globe ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties, waarmee het Bedrijf zich ertoe verplicht heeft universele duurzaamheidsprincipes te implementeren. De belangrijkste aandeelhouders zijn Ayala Corporation en Singtel, beide erkende marktleiders in het land en in de regio.

Het Bedrijf is genoteerd aan de Philippine Stock Exchange onder het tickersymbool GLO en had eind juni 2022 een marktwaarde van US $ 5,5 miljard.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1941639/image1.jpg

SOURCE Globe Telecom