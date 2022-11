La société philippine Globe reçoit un soutien massif pour son offre de droits d'un montant de 17 milliards de pesos philippins

La première offre de droits en plus de deux décennies

Son produit permettra de financer partiellement les dépenses d'investissement et de payer les dettes à court terme

MANILLE, Philippines, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Globe, la principale plateforme philippine de solutions numériques (PSE: GLO) a reçu un soutien massif de la part des actionnaires pour sa première offre de droits en plus de deux décennies, permettant de lever un produit brut d'environ 17 milliards de pesos philippins.

Globe a officiellement inscrit 10 119 047 actions ordinaires nouvellement émises pour les actionnaires participants à la Bourse des Philippines le 28 octobre 2022. Les actions ordinaires ont été vendues à 1 680,00 pesos par action.

Globe Chief Finance Officer Rizza Maniego-Eala led the ringing of the bell at the Philippine Stock Exchange on October 28 as the Philippines’ leading digital solutions platform marked a milestone in making its first rights offer in over two decades, raising gross proceeds of around P17 billion.

Cette offre marque le retour triomphal de Globe sur les marchés boursiers depuis sa dernière levée de fonds auprès de ses actionnaires.

L'offre a obtenu du succès en dépit des conditions tumultueuses du marché financier. Même en avançant contre le vent sur le marché, l'offre de droits a été sur-souscrite et toutes les actions de l'offre ont été entièrement attribuées aux actionnaires existants. Cela témoigne de la confiance des investisseurs dans les bases solides de la société et ses occasions de croissance.

Le produit de l'offre servira à financer en partie les dépenses d'investissement de Globe pour 2022 et à payer ses dettes à court terme. Elle permettra également à l'entreprise de développer davantage son écosystème numérique et de se différencier sur le marché en tirant parti des opportunités dans le domaine des télécommunications et au-delà.

Dans le cadre de son tournant numérique, Globe a investi dans les technologies financières, les technologies de la santé, l'éducation, le divertissement, la technologie publicitaire, le commerce électronique, la main-d'œuvre et les services de technologie de l'information. Elle s'engage également dans le financement par capital-risque pour les startups aux Philippines et à l'étranger.

« Nous sommes submergés par le soutien que nos actionnaires ont montré envers cette offre. Ce soutien reflète leur confiance dans la capacité de Globe à mettre en œuvre nos activités principales et nos initiatives de plateformes de services numériques. Nous sommes vraiment reconnaissants de leur partenariat continu avec nous pour créer et permettre la vie numérique dans les Philippines », a déclaré Ernest Cu, le président-directeur général de Globe.

Rizza Maniego-Eala, le directeur financier de Globe, a ajouté : « Nous croyons que cette offre met en évidence la différenciation concurrentielle de Globe sur le marché, solidifie davantage nos finances saines et nous permet de franchir de nouvelles étapes tout en offrant une valeur de premier plan à nos actionnaires. De même, cette offre donne à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour naviguer dans cet environnement dynamique en permanence. »

Le conglomérat le plus ancien et le plus important des Philippines, Ayala Corporation, et la filiale à part entière de Singtel, Singapore Telecom International Pte. Ltd., ont également exercé leurs droits de préemption pour souscrire à leur part proportionnelle respective de l'offre. Ayala et Singtel sont les principaux actionnaires de Globe.

BPI Capital Corporation a agi à titre de coordinateur global unique, souscripteur national principal et teneur de livre conjoint de l'offre. UBS était l'unique souscripteur international et co-teneur de livres, et PNB Capital était le co-souscripteur national.

Pour plus d'informations sur Globe, rendez-vous sur www.globe.com.ph .

LES ACTIONS FAISANT L'OBJET DE L'OFFRE AYANT ÉTÉ ENTIÈREMENT VENDUES, CETTE ANNONCE APPARAÎT UNIQUEMENT À TITRE INDICATIF.

Ce document ne constitue pas une offre d'acquérir des titres aux États-Unis ou ailleurs. Les titres de la Société ne sont pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils sont enregistrés en vertu de la Securities Act ou en vertu d'une exemption d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique des titres aux États-Unis. Aucune somme d'argent, aucun titre ou autre contrepartie n'est sollicité par le présent document ou les informations qu'il contient et, s'ils sont envoyés en réponse au présent document ou aux informations qu'il contient, ils ne seront pas acceptés.

À propos de Globe

Globe Telecom, Inc. est une plateforme numérique de premier plan aux Philippines, avec des intérêts majeurs dans les télécommunications, les technologies financières, les solutions de marketing numérique, le financement par capital-risque pour les startups, le divertissement et les soins de santé virtuels. La société répond aux besoins des consommateurs et des entreprises en matière de télécommunications et de technologie grâce à une gamme complète de produits et de services, notamment les services mobiles, fixes, à haut débit, de connectivité de données, Internet et les services gérés. En 2019, Globe est devenu signataire du Pacte mondial des Nations unies, s'engageant à mettre en œuvre des principes universels de développement durable. Ses principaux actionnaires sont Ayala Corporation et Singtel, des leaders reconnus du secteur dans le pays et dans la région.

Elle est cotée à la Bourse des Philippines sous le symbole boursier GLO et avait une capitalisation boursière de 5,5 milliards de dollars américains à la fin du mois de juin 2022.

