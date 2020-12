Filme ETFE Fluon (R) da AGC adotado no SoFi Stadium nos EUA

-Criando um ambiente confortável para o público com vista para o céu azul claro-

TÓQUIO, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AGC Inc., uma fabricante líder mundial de vidros, produtos químicos e materiais de alta tecnologia com sede em Tóquio, anunciou que seu filme de fluoropolímero ETFE Fluon (R) foi instalado no telhado do SoFi Stadium (Condado de Los Angeles, capacidade: 70.240) nos Estados Unidos.

Inaugurado em setembro de 2020, o SoFi Stadium é a sede de dois times da NFL, o Los Angeles Chargers e o Los Angeles Rams, e está programado para sediar grandes eventos esportivos internacionais. O SoFi Stadium foi projetado para oferecer ar livre, com três locais cobertos por um telhado gigante. Com uma área de cobertura de 75.000 m2, o SoFi Stadium é o maior estádio do mundo instalando um filme de camada única como sistema completo de cobertura.

O filme ETFE Fluon (R) , um filme transmissor de luz desenvolvido e produzido pela AGC, é usado no sistema de cobertura de rede de cabos. A estrutura de membrana de camada única do filme ETFE Fluon (R) cria um ambiente confortável para o público com vista para um céu azul claro. Além disso, um processo de impressão de tinta altamente reflexiva (*) com resistência a intempéries de longo prazo desenvolvido com tecnologia AGC proprietária foi aplicado para obter isolamento térmico, criando um ambiente confortável para o público no estádio.

O filme ETFE Fluon (R) usado neste estádio tem sido produzido pela AGC de forma integrada desde o estágio de matéria-prima a partir do seu lançamento em 1976. O filme ETFE Fluon (R) é caracterizado por excelente resistência ao calor e às intempéries, bem como transparência ótica. É usado como um material altamente funcional em uma ampla variedade de campos, incluindo eletrônicos, aeronaves, aeroespacial e células solares. Também é utilizado na construção de grandes estádios esportivos e estufas com estruturas de membrana. Sob sua política de gestão "AGC plus", o Grupo AGC está trabalhando para criar produtos que agregam um "plus" ao fornecer "proteção, segurança e conforto" para a sociedade e "novos valores e funções" para os clientes.

impressão de tinta altamente reflexiva: a tecnologia de tinta usada nesta impressão desenvolvida pela AGC é patenteada nos Estados Unidos.

Visão geral do SoFi Stadium

Localização: Inglewood, Califórnia, Estados Unidos

Início da construção: 17 de novembro de 2016

Conclusão da construção: 8 de setembro de 2020

Projeto: HKS, Inc.

Design estrutural: Walter P Moore Engineers and Consultants

Gerente de projeto: Legends Global Planning

Contratante geral: Turner/Hunt JV

Custo de construção: US$ 5 a 6 bilhões (estimado, incluindo custos de desenvolvimento)

Capacidade: 70.240 (expansível para 100.240 para grandes eventos)

Site do SoFi Stadium:https://www.sofistadium.com/

