Le film Fluon (R) ETFE d'AGC adopté au SoFi Stadium aux États-Unis

TOKYO, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- AGC Inc., un des principaux fabricants dans le monde de verre, de produits chimiques et de matériaux de haute technologie basé à Tokyo, a annoncé que son film fluoropolymère Fluon (R) ETFE avait été installé sur le toit du SoFi Stadium (comté de Los Angeles, capacité : 70 240 places) aux États-Unis.

Inauguré en septembre 2020, le SoFi Stadium devient le domicile de deux équipes de la NFL, les Chargers de Los Angeles et les Rams de Los Angeles et devrait accueillir de grands événements sportifs internationaux. Le SoFi Stadium est conçu pour offrir un espace en plein air, avec trois sites couverts par un toit géant. Avec une surface de toit de 75 000 m2, le SoFi Stadium est le plus grand stade au monde à installer un film monocouche comme système de toit complet.

Le film Fluon (R) ETFE, un film transmettant la lumière développé et produit par AGC, est utilisé dans le système de toit en filet de câbles. La structure à membrane monocouche du film Fluon (R) ETFE crée un environnement confortable pour le public avec vue sur le ciel. En outre, un procédé d'impression à l'encre hautement réfléchissante (*), résistant aux intempéries à long terme et développé avec la technologie AGC exclusive, a été appliqué pour obtenir une isolation thermique, ce qui crée un environnement confortable pour le public dans le stade.

Le film Fluon (R) ETFE utilisé dans ce stade est produit par AGC de manière intégrée à l'étape de la matière première depuis son lancement en 1976. Le film Fluon (R) ETFE se caractérise par une excellente résistance à la chaleur et aux intempéries, ainsi que par sa transparence optique. Il est utilisé comme matériau hautement fonctionnel dans un large éventail de domaines, dont l'électronique, l'aéronautique, l'aérospatiale et les cellules solaires. Il est également employé dans la construction de grands stades sportifs et de serres avec des structures à membrane. Dans le cadre de sa politique de gestion « AGC plus », le groupe AGC travaille à la création de produits qui ajoutent un « plus » en offrant « sécurité et confort » à la société et « nouvelles valeurs et fonctions » à nos clients.

Remarque :

(*) impression à l'encre hautement réfléchissante : la technologie d'encre utilisée dans cette impression développée par AGC est brevetée aux États-Unis.

RÉFÉRENCE

- Présentation du SoFi Stadium

Localisation : Inglewood, Californie, États-Unis

Début des travaux : 17 novembre 2016

Fin des travaux : 8 septembre 2020

Conception : HKS, Inc.

Conception structurelle : Ingénieurs et consultants de Walter P Moore

Gestionnaire de projet : Legends Global Planning

Entrepreneur général : Turner/Hunt JV

Coût des travaux : 5 à 6 milliards de dollars américains (estimation, y compris les coûts de développement)

Capacité : 70 240 places (extensible à 100 240 places pour les grands événements)

Site Web du SoFi Stadium : https://www.sofistadium.com/

