Fim de ano chegando e a expectativa para o verão aumenta! Conheça o tratamento estético pouco invasivo e seguro para preparar o corpo para a estação mais quente do ano

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Para aqueles que gostam de preparar o corpo para o verão com tratamentos estéticos, essa é a hora ideal para iniciar os procedimentos. Assim como a prática de exercício, alguns procedimentos pouco invasivos que promovem resultados naturais e duradouros, agem no corpo de forma gradual. Como é o caso do bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático (PLLA), o Sculptra®.

Este é o primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de PLLA com indicação de uso para face e corpo, e já é utilizado há 17 anos no Brasil para fins estéticos. Ele estimula a produção de colágeno do próprio corpo, traz efeitos naturais e resultados visíveis por até 25 meses, a depender dos hábitos e da genética de cada pessoa. A substância pode ser aplicada na face – em áreas de menor movimentação -, e nos braços, coxas, pescoço, glúteos, colo, mãos e abdômen.

"O bioestimulador de colágeno à base de PLLA atua nos glúteos não só recuperando sua firmeza e amenizando celulites relacionadas à flacidez, como também no contorno, deixando o bumbum mais arredondado. Já no abdômen, por melhorar a sustentação, a substância pode ser eficaz no tratamento do 'umbigo triste' e é uma ótima opção para mamães que querem tratar a flacidez da pele abdominal, inevitável no pós-parto. Podemos, inclusive, combinar mais de uma técnica para potencializar os resultados. Mas, vale ressaltar que a análise de um profissional da saúde é fundamental para indicar o protocolo de tratamento mais adequado em cada caso", explica a dermatologista Dra. Débora Zottele dos Reis Russo (CRM AM – 9706).

O procedimento pode ser realizado a partir dos 18 anos, é pouco invasivo e a maioria dos pacientes relata não sentir dor durante e pós-tratamento. "Usamos anestesia local e o pós procedimento é simples. Recomendo massagem vigorosa cinco vezes ao dia, por cinco dias, e não tomar sol", esclarece a dermatologista.

A médica finaliza alertando que, por mais que o principal motivador para os cuidados seja uma época ou data específica, como acontece com a chegada do verão, é indicado que se mantenha os tratamentos com a pele de forma contínua: "Sempre há um aumento na busca por procedimentos estéticos pouco invasivos conforme o verão se aproxima, e as principais queixas dos pacientes são flacidez, celulite e umbigo triste. Para esses casos, indico o bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático. O produto age no corpo de forma gradual, recuperando aos poucos a produção de colágeno do próprio organismo e tratando a flacidez da pele, ajudando a recuperar sua sustentação. A substância pode ainda amenizar celulites relacionadas à flacidez. O pico de ação do produto é no terceiro mês após a aplicação, e o efeito dura até 25 meses. Então, para quem quer estar pronto para o auge do verão, o momento de começar o tratamento é agora!".

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, a empresa tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

