FINAL FANTASY® IX, le jeu vidéo mondialement connu, adapté en série animée pour la toute première fois !

PARIS, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Cyber Group Studios, producteur/distributeur international de séries animées et créateur de marques de divertissement pour les enfants et la famille a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'option exclusive avec Square Enix Co., Ltd. pour la future adaptation du classique intemporel FINAL FANTASY® IX en une série d'animation. C'est la première fois que le célèbre opus de cette licence sera adapté en série télévisée.

Cyber Group Studios, qui produira la série dans ses studios à Paris et Roubaix, sera également en charge de la distribution mondiale et des activités liées à la licence et au merchandising.

Basée sur un des jeux vidéo préférés des fans de la licence, FINAL FANTASY® IX, la série animée sera principalement destinée aux enfants de 8 à 13 ans et à leur famille. Cette série d'aventure pourra également séduire les joueurs et fans de la marque. Tout en y apportant les ingrédients d'une série d'animation divertissante, Cyber Group Studios travaillera de concert avec Square Enix qui s'assurera du bon respect de l'univers du jeu vidéo.

« Nous sommes honorés et enthousiastes à l'idée de participer avec nos amis de Square Enix à une si belle aventure », ont tous deux déclaré Pierre Sissmann, Président de Cyber Group Studios, et Dominique Bourse, Directeur Général, qui ajoutent : « Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir créer une série qui pourra toucher simultanément des centaines de millions de fans à travers le monde ainsi qu'un tout nouveau public d'enfants et d'adultes. C'est un immense défi pour nous et un rêve qui devient réalité pour nos équipes en France et aux États-Unis. Nous sommes très impatients de créer une très belle production qui respectera cette marque fantastique. »

Cyber Group Studios est un créateur, un producteur et un distributeur de séries animées. La société développe également des marques mondialement connues (Gigantosaurus, Taffy, Zou, Zorro The Chronicles,…) dans le domaine du divertissement destinées aux enfants et à leur famille.

Créée en 2005 Cyber Group Studios, est basée à Paris et emploie environ 150 personnes. La société compte également deux studios de production à Paris et Roubaix (France), un bureau à Los Angeles (États-Unis) et a conclu des partenariats stratégiques en Russie et en Chine. Pour en savoir plus : www.cybergroupstudios.com

