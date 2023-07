Finale éblouissante de la 34e édition des Golden Melody Awards : la magie « sans frontières » de la musique se déchaîne !

HUSH entre dans l'histoire en tant que meilleur chanteur mandarin masculin, et A-Lin connaît le triomphe tant attendu en tant que meilleure chanteuse mandarine !

TAIPEI, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La 34e cérémonie des Golden Melody Awards s'est récemment achevée, marquant un événement important avec son retour à la Taipei Arena après une interruption de trois ans. Le thème de cette année, « Sans frontières », célébrait la riche diversité et l'inclusivité de la musique. L'émission a attiré un nombre impressionnant de téléspectateurs, avec une moyenne de 3,32 et une moyenne effective de 3,71, ce qui en a fait le programme le plus regardé de la journée. La cérémonie a également fait parler d'elle sur les nouvelles plateformes médiatiques, accumulant un nombre impressionnant de 11,96 millions de vues. Si l'on y ajoute les téléspectateurs, l'audience mondiale a atteint le chiffre remarquable de 15,35 millions de personnes. L'engagement sur les réseaux sociaux est monté en flèche, dépassant le chiffre incroyable de 400 millions d'interactions. Les titres très recherchés de meilleur chanteur mandarin masculin et de meilleure chanteuse mandarin féminine ont été décernés respectivement à HUSH et à A-Lin, HUSH obtenant ce titre pour la première fois et A-Lin réalisant enfin son rêve après 16 ans d'attente.

34th Golden Melody Award for Best Male & Female Mandarin Singer: HUSH & A-Lin/ Photo: TTV

HUSH, qui avait déjà remporté les prix consécutifs du meilleur compositeur pour ses œuvres « Peaceful Harmony » et « Shadowing Song » lors des deux dernières éditions des Golden Melody Awards, a été nommé pour la première fois cette année dans la catégorie du meilleur interprète masculin de mandarin avec la chanson « Pleasing Myself » et a finalement remporté le prix. Dans son discours de remerciement, HUSH a humblement déclaré : « Je ne me considère pas comme le meilleur chanteur, je pense même que personne ne peut vraiment prétendre à ce titre. J'ai souvent l'impression que les musiciens sont comme des chefs cuisiniers, qui connaissent les mêmes joies et les mêmes peines, mais avec des saveurs différentes. Je tiens à remercier les juges d'avoir présenté mon plat sur la scène des Golden Melody Awards en cette nuit haute en couleurs, en parfums et en saveurs. » Le président du jury, George Chen, a indiqué que la sélection du meilleur chanteur mandarin était une tâche ardue. Après trois tours de délibérations intenses, le jury a estimé que HUSH utilisait sa voix avec précision et que son travail mettait en valeur ses émotions intérieures par le biais de sa production et de ses paroles.

A-Lin, qui a été nommée nouvelle artiste lors de la 18e édition des Golden Melody Awards en 2007, avait été nominée pour le prix de la meilleure chanteuse mandarine lors des 20e, 22e, 23e et 26e éditions des GMA, mais n'avait pas encore remporté ce prix. Après 16 ans d'attente, A-Lin a finalement remporté le titre de meilleure interprète féminine mandarine avec son œuvre « LINK », à sa cinquième tentative. Submergée d'émotions, elle a déclaré en larmes : « Cela fait environ 16 ans que je répète pour cette aventure. Je suis si heureuse. Ce voyage a été incroyablement long, j'ai attendu pendant 16 ans et je me suis préparée six fois. J'ai enfin réussi. Cette année, le festival des récoltes est encore plus riche avec les Golden Melody Awards. » George Chen a souligné que le prix de la meilleure chanteuse mandarine était un choix incontesté. La décision du jury a été prise après le premier tour de scrutin, car il pensait qu'A-Lin était née pour chanter. Il a reconnu l'importance de la voix et de l'expression dans l'ensemble de l'album, A-Lin ayant ouvert la voie et contribué à la production avec divers éléments, y compris la culture indigène.

La 34e cérémonie des Golden Melody Awards a été diffusée en direct dans le monde entier pour la première fois, avec plus de 6,4 millions de vues sur YouTube, soit une augmentation de 45 % par rapport aux 4,4 millions de vues de l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 2 millions de vues. Le nombre total de téléspectateurs sur LINE TODAY, LINE MUSIC et LINE TV a atteint 5,56 millions, soit une augmentation de 85 % par rapport aux 3 millions de l'année précédente, avec 2,56 millions de téléspectateurs supplémentaires. Le nombre total de téléspectateurs sur les nouvelles plateformes médiatiques a atteint 11,96 millions, soit une augmentation de 60 % par rapport aux 7,5 millions de l'année précédente, avec 4,46 millions de vues supplémentaires. De plus, l'engagement total sur les réseaux sociaux, y compris Facebook, Instagram, Twitter et Weibo, a dépassé les 400 millions d'interactions. Le ministère de la Culture a déclaré que la musique est le langage international qui transcende les frontières et que la scène musicale taïwanaise, caractérisée par la liberté, la diversité et la richesse, fait depuis longtemps des Golden Melody Awards une référence internationale pour la musique pop mandarine.

