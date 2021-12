Finaliza con éxito la campaña para inspirar a los jóvenes europeos a comer más frutas y verduras

Follow me to be Healthy with Europe: finaliza con éxito la campaña digital de tres años, cuyo objetivo es inspirar a los jóvenes europeos a comer más frutas y verduras

- Freshfel Europe y Aprifel lanzaron la primera campaña digital The Follow me to be Healthy with Europe, con una duración de tres años, y financiada de forma conjunta mediante la Comisión Europea, con el objetivo de aumentar el consumo de frutas y verduras en los europeos de entre 18 y 30 años;

- Desde que se llevó a cabo su lanzamiento en el año 2019, la campaña ha tenido un alcance sustancial generando más de 64 millones de impresiones en las redes sociales, a través de la producción y uso de videos, infografías, consejos y asociaciones con e-influencers. También ha generado +1,6 millones de reproducciones de videos y se reunió con más de 2.500 personas durante tres eventos diferentes;

- Su éxito también ha sido reconocido en un vídeo que resume todas estas actividades.

BRUSELAS, 6 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy ha finalizado con éxito la primera campaña digital "Follow me to be Healthy with Europe", lanzada por medio de Freshfel Europe y Aprifel en julio de 2019,tras su periodo de tres años destinados a promover en Europa una dieta sana y equilibrada para las personas de entre 18 y 30 años.

Viviendo de forma online bajo el hashtag #400gChallenge, el objetivo de la campaña era alentar a los jóvenes europeos a aumentar su consumo de frutas y verduras a un mínimo de 400g al día, para mejorar y, en última instancia, transformar los hábitos alimenticios de los millennials. Esta cifra se muestra en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al consumo de al menos 400g de frutas y verduras al día.

Además, gracias a esta generación reconocida por estar hiperconectada y procesando gran parte de su contenido en línea, la naturaleza digital primero de esta campaña le permitió tener éxito en la creación de conciencia a pesar de los desafíos planteados por la COVID-19. Desde su lanzamiento, ha generado más de 64 millones de impresiones en las redes sociales y acumulado +1,6 millones de reproducciones de videos. Todo ello mediante el uso de 30 vídeos, infografías y colaboraciones con más de 20 influencers de seis países europeos, que animaron a los jóvenes europeos a compartir consejos para integrar fácilmente frutas y verduras en su dieta diaria. Antes de las restricciones impuestas por la COVID-19, la campaña también se reunió con más de 2.500 personas durante tres eventos diferentes.

Philippe Binard, delegado general de Freshfel Europa, respondió con la siguiente afirmación: "Obstáculos como la falta de interés en la alimentación y la salud, un conocimiento mínimo de una buena nutrición y el temor de que una dieta saludable sea demasiado cara, a menudo significa que muchos jóvenes no se están integrando lo suficiente frutas y verduras en sus dietas. Por lo tanto, estamos increíblemente orgullosos del trabajo de esta campaña para crear conciencia sobre los pasos simples que pueden llevar a un estilo de vida más saludable, y estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido durante los últimos tres años hacia este objetivo".

Además, Mathilde Fléchard, directora de proyectos europeos de Aprifel, explicó: "Se trata de un buen momento para poder anunciar el éxito de esta campaña durante el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas. Tras ello, esperamos seguir educando e inspirando a nuestras generaciones más jóvenes a hacer elecciones de alimentos más saludables a medida que avanzan hacia la vida adulta, y las plataformas en línea una vez más han demostrado ser un excelente recurso para conectarse con esta generación".

Para más información, descarga el dossier de prensa digital de la campaña en español aquí, y echa un vistazo al vídeo que resume sus actividades y éxitos aquí.

SOURCE Follow me to be Healthy with Europe campaign