Financement obtenu de Berlin Heals Holding AG pour l'approbation CE du dispositif C-MIC révolutionnaire

ZUG, Suisse, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- The Berlin Heals Holding AG a mis au point le dispositif C-MIC, un traitement révolutionnaire et vital pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque (DCM / cardiomyopathie dilatée). La technologie brevetée est facilement implantable et a connu des améliorations cliniques sans précédent chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. À l'aide d'un microcurrent électrique constant, les paramètres inflammatoires du tissu cardiaque du patient sont améliorés de manière durable et l'œdème (excès d'eau) est évacué du cœur.

À ce jour, 35 C-PRI ont été implantés avec succès dans le cadre d'une étude randomisée. L'excellence des données d'une étude pilote précédente portant sur 10 patients a maintenant été confirmée. En conséquence, la société a pu lever 10 millions de francs suisses supplémentaires auprès d'investisseurs nouveaux et existants lors d'un récent cycle de financement. Cela signifie que l'approbation CE est financièrement garantie et que les prochaines étapes pour l'approbation américaine peuvent être entamées. Ces fonds seront également utilisés pour lancer les premières études aux États-Unis.

Entre-temps, Berlin Heals Holding AG a pu assurer un suivi auprès des patients de l'étude pilote pendant trois ans. Tous les patients sont encore en classe 1 de la NYHA, atteignent environ 400 mètres dans le test de marche de 6 minutes (6MGT) et, plus important encore, les patients déclarent un très bon sentiment de bien-être. À ce jour, environ 40 millions de francs suisses ont été investis dans le développement de la technologie, de l'implant C-MIC et de l'approbation du marché. Berlin Heals Holding AG attend la certification CE à la fin de 2025 / début de 2026. En raison du grand succès remporté par les patients, l'approbation de l'implant C-MIC aux États-Unis est particulièrement encouragée par la FDA, qui confirme que Berlin Heals est en train de changer la donne dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Marko Bagaric, directeur général de Berlin Heals Holding AG, a déclaré :

« Nous sommes convaincus d'avoir mis au point un produit pour le traitement de l'insuffisance cardiaque sévère qui rétablira la qualité de vie de nombreux patients dans le monde et prolongera considérablement leur espérance de vie. Je suis convaincu que C-MIC établira une nouvelle norme dans le traitement de ces patients à l'avenir. Après une opération de courte durée, un flux microcurrent imperceptible et constant, qui garantit que les patients se sentent très bien à nouveau en quelques semaines."

Berlin Cures Holding AG est une société par actions suisse privée fondée en 2014 avec des filiales en Allemagne et aux États-Unis.

C-MIC est un nouvel implant cardiaque qui offre un traitement révolutionnaire aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Le C-MIC est un petit dispositif implantable qui délivre un courant électrique direct (CC) constant, mais minimal, au cœur, ce qui se traduit par une amélioration rapide et soutenue des performances cardiaques. À ce jour, le C-MIC a été implanté avec succès chez environ 50 patients.

Contact :

Marko Bagaric

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2437719/Berlin_Heals_Holding_AG_Logo.jpg