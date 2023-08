Finanzwirtschaftsexperte Torben Voetmann zum Präsidenten von The Brattle Group gewählt

BOSTON, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- The Brattle Group freut sich, bekannt geben zu können, dass Direktor Torben Voetmann mit sofortiger Wirkung zum nächsten Präsidenten gewählt worden ist. Dr. Voetmann tritt die Nachfolge von Direktor David J. Hutchings an, der als Interimspräsident fungierte. Herr Hutchings kehrt in die Vollzeitberatung zurück und konzentriert sich hauptsächlich auf Steuerstreitigkeiten und Verrechnungspreisfragen.

„Die Leitung des Unternehmens im vergangenen Jahr war für mich ein berufliches Privileg, und ich freue mich nun darauf, mehr Zeit damit zu verbringen, den Kunden von Brattle bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen in einer sich ständig verändernden Welt zu helfen. Bei Torben sind wir in besten Händen", teilte Herr Hutchings mit. „Torben verkörpert die Grundwerte von Brattle und ist in allen Aspekten seiner Arbeit ein Vorbild für unsere Grundprinzipien. Seine Vision für Brattle ist klar, anregend und zukunftsorientiert, und seine bisherigen Führungsqualitäten und sein akademischer Hintergrund sind ein großer Gewinn für unser Unternehmen."

Dr. med. Voetmann ist seit einem Jahrzehnt Direktor im Büro von Brattle in San Francisco und seit 2020 Mitglied des Management Committee des Unternehmens, eine von mehreren Führungsrollen, die er innehat. In seiner Beratungstätigkeit hat Dr. Voetmann bei Prozessen und Anhörungen ausgesagt und zu Fragen der Finanzökonometrie, der Unternehmensfinanzierung, der Ereignisstudien, des Börsenverhaltens, der Marktmikrostruktur, der Kapitalmärkte und der Bewertung von Verlusten und Schäden beraten. Seine Berufs- und Aussageerfahrung erstreckt sich auf Themen im Zusammenhang mit Markteffizienz und Wesentlichkeit in Fällen von Wertpapierbetrug, Falschdarstellungen und Unterlassungen. Dr. Voetmann war auch als Sachverständiger für Bewertungsfragen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Schätzungsklagen und anderen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Bewertung privater und öffentlicher Unternehmen tätig. Er berät bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen, der Bewertung von illiquiden Wertpapieren und Optionen. Außerdem befasst er sich häufig mit Transaktions-, Untersuchungs- und Bewertungsstreitigkeiten, die große und komplexe Datensätze betreffen.

Als gut publizierter Autor hat Dr. Voetmann viele von Experten begutachtete Artikel für renommierte Finanzzeitschriften geschrieben, darunter das Journal of Corporate Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Financial Management, Review of Finance, Quarterly Journal of Finance und The European Journal of Finance.

Bevor er zu Brattle kam, war Dr. Voetmann Direktor bei einer globalen Wirtschaftsberatung. Er hat an der The Wharton School of the University of Pennsylvania Grund- und Aufbaustudiengänge in Unternehmensfinanzierung, Wertpapieranalyse und -bewertung unterrichtet.

„Wir danken David für seine starke Führung, sein Engagement und seine nachhaltigen Beiträge, die er während seiner Amtszeit als Interimspräsident von Brattle geleistet hat", sagte Dr. Voetmann. „Ich freue mich, die Rolle des Präsidenten in einer Zeit großer Chancen für Brattle zu übernehmen. Wir sind ein Unternehmen von Experten mit einzigartigen und spezialisierten Fachgebieten sowie einer wirklich differenzierten Kultur und Herangehensweise an die Betreuung unserer Kunden. Als Präsident werde ich mich dafür einsetzen, dass Brattle auch in Zukunft einwandfreie Arbeit für unsere Kunden leistet und unsere Mitarbeiter zu hervorragenden Experten, Beratern und Führungskräften entwickelt."

The Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen in aller Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle hat über 500 talentierte Fachkräfte auf drei Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf brattle.com.

