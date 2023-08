Torben Voetmann, expert en économie financière, élu président du Brattle Group

BOSTON, 9 août 2023 /PRNewswire/ -- Le Brattle Group a le plaisir d'annoncer que le directeur Torben Voetmann a été élu en tant que nouveau président, avec effet immédiat. M. Voetmann succède au directeur David J. Hutchings, qui a occupé le poste de président par intérim. M. Hutchings retourne au conseil à plein temps, se concentrant principalement sur les controverses fiscales et les questions de prix de transfert.

Torben Voetmann | President & Principal | The Brattle Group

« Diriger l'entreprise au cours de l'année écoulée a été pour moi un privilège professionnel et je me réjouis maintenant de passer plus de temps à aider les clients de Brattle à relever leurs défis dans un monde en constante évolution. Avec Torben, nous sommes entre de bonnes mains », a déclaré M. Hutchings. « Torben incarne les valeurs fondamentales de Brattle et applique nos principes de base dans tous les aspects de son travail. Sa vision de Brattle est claire, énergisante et orientée vers l'avenir. Son leadership démontré dans passé ainsi que sa formation universitaire sont de formidables atouts pour notre entreprise. »

M. Voetmann est directeur du bureau de Brattle à San Francisco depuis une dizaine d'années et membre du comité de gestion de l'entreprise depuis 2020, l'un des nombreux rôles de direction qu'il a occupés. Dans le cadre de ses activités de conseil, M. Voetmann a témoigné lors de procès et d'audiences et a donné des conseils sur des questions liées à l'économétrie financière, à la finance d'entreprise, aux études d'événements, au comportement des marchés boursiers, à la microstructure des marchés, aux marchés des capitaux et à l'évaluation des pertes et des dommages-intérêts. Son expérience professionnelle et ses témoignages portent sur des sujets liés à l'efficacité du marché et à l'importance relative dans les affaires de fraude en matière de valeurs mobilières, de déclarations inexactes et d'omissions. M. Voetmann a également été témoin expert sur des questions d'évaluation liées à des fusions et acquisitions, à des actions d'évaluation et à d'autres litiges impliquant l'évaluation de sociétés privées et publiques. Il donne des conseils sur les litiges concernant les investissements en capital privé et en capital-risque, l'évaluation des titres non liquides et les options. Il s'occupe aussi fréquemment de transactions, d'enquêtes et de litiges en matière d'évaluation impliquant des ensembles de données vastes et complexes.

Auteur reconnu, M. Voetmann a rédigé de nombreux articles évalués par des pairs dans des revues financières prestigieuses, notamment le Journal of Corporate Finance, le Journal of Financial and Quantitative Analysis, le Financial Management, le Review of Finance, le Quarterly Journal of Finance et le European Journal of Finance.

Avant de rejoindre Brattle, M. Voetmann était directeur d'un cabinet de conseil en économie mondiale. Il a enseigné la finance d'entreprise, l'analyse des titres et l'évaluation à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

« Nous sommes reconnaissants à David pour le leadership solide, l'engagement dévoué et les contributions durables qu'il a apportés au cours de son mandat en tant que président intérimaire de Brattle », a déclaré M. Voetmann. « Je me réjouis d'assumer le rôle de président à un moment où Brattle a de grandes opportunités à saisir. Nous sommes une société d'experts avec des domaines de compétence uniques et spécialisés, ainsi qu'une culture et une approche vraiment différentes de la manière dont nous servons nos clients. En tant que président, je veillerai à ce que Brattle continue de s'engager à fournir un travail impeccable à ses clients et à faire de ses collaborateurs des experts, ainsi que de meilleurs consultants et dirigeants. »

À PROPOS DE BRATTLE

Le Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour les entreprises, les cabinets d'avocats et les gouvernements du monde entier. Nous nous distinguons par la clarté de nos idées et la crédibilité de nos experts, qui comprennent des universitaires internationaux de premier plan et des spécialistes du secteur. Brattle emploie plus de 500 spécialistes de talent sur trois continents. Pour en savoir plus, consultez le site brattle.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2171654/Brattle_Voetmann_Torben__2000.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

SOURCE The Brattle Group