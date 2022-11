FINEQIA ANNONCE LA CRÉATION D'UNE FILIALE AU LIECHTENSTEIN ET UN NOUVEAU SITE WEB

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) annonce la création d'une filiale à part entière, Fineqia AG, au Liechtenstein, afin de poursuivre ses activités sur le continent européen. La Société annonce également la création d'un nouveau site Web afin de mieux refléter son activité.

Cette nouvelle entité permet à Fineqia de développer ses activités dans l'Espace Economique Européen (EEE), dont le Liechtenstein est membre. Le pays a instauré des lois compatibles avec les directives et règlements de l'Union européenne (UE), permettant aux entreprises domiciliées localement d'opérer sur les différents marchés financiers de l'UE.

La Principauté du Liechtenstein a été l'un des premiers pays au monde à réglementer le secteur des actifs numériques en adoptant la loi sur la blockchain en janvier 2020. Cette loi fournit aux entreprises une clarté réglementaire et juridique sur les services liés à la blockchain, la tokenisation des actifs et des droits, y compris la classification des jetons en fonction des droits qu'ils détiennent, comme les jetons d'utilité, de sécurité ou de paiement. Elle prévoit également des exigences d'information pour les offres publiques.

« Les graines de l'innovation ont besoin d'un terrain fertile pour germer, a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. Le Liechtenstein possède un tel environnement. »

Le Liechtenstein a obtenu le meilleur score deux années de suite dans un classement mondial de PricewaterhouseCoopers (PwC), un cabinet d'audit et de conseil, qui a évalué l'exhaustivité des orientations fiscales pour les cryptomonnaies dans chaque pays. PwC a évalué les pays sur 19 facteurs pour déterminer l'exhaustivité de leurs politiques sur les actifs et les transactions numériques, y compris la taxation du minage, du jalonnement et des NFT.

Par ailleurs, Fineqia annonce que la clôture de son placement privé d'unités représentant des actions et des bons de souscription pour un montant maximum de 5 millions de dollars, a été prolongée jusqu'au 10 décembre 2022, en raison de l'état de santé du directeur financier de la Société.

Fineqia a également annoncé la publication d'une mise à jour du site Web de l'entreprise avec une nouvelle image de marque à l'adresse www.fineqia.com.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une entité inscrite au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). L'objectif stratégique de Fineqia est de fournir une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de créance. Fineqia est en train de développer son activité de financement alternatif et elle détient un portefeuille croissant de sociétés technologiques de blockchain, technologies financières et de cryptomonnaies international.

