FINEQIA KONDIGT OPRICHTING DOCHTERONDERNEMING IN LIECHTENSTEIN AAN; NIEUWE CORPORATE WEBSITE

VANCOUVER, BC, 3 november 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) kondigt de oprichting aan van een volledige dochteronderneming Fineqia AG in Liechtenstein voor haar activiteiten op het Europese continent. De onderneming kondigt ook een nieuwe corporate website aan om haar activiteiten beter weer te geven.

De nieuwe entiteit stelt Fineqia in staat haar activiteiten in de Europese Economische Ruimte (EER), waarvan Liechtenstein deel uitmaakt, uit te breiden. Het land heeft wetten opgesteld die verenigbaar zijn met de richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie (EU), waardoor lokaal gevestigde bedrijven op verschillende financiële markten van de EU kunnen opereren.

Het Vorstendom Liechtenstein was een van de eerste landen ter wereld die in januari 2020 met de Blockchain Act voor regulering van de digitale activa-industrie zorgden. De wet verschaft het bedrijfsleven regelgevende en juridische duidelijkheid over blockchaingerelateerde diensten, tokenisatie van activa en rechten, inclusief de classificatie van tokens op basis van de rechten die erin worden gehouden, zoals nuts-, veiligheids- of betalingstokens. De richtlijn bevat ook informatievereisten voor openbare aanbiedingen.

"Zaden van innovatie hebben een vruchtbare bodem nodig om te ontkiemen," zei CEO van Fineqia Bundeep Singh Rangar. "Liechtenstein blijkt een dergelijke bodem te hebben."

Liechtenstein scoorde twee jaar op rij het hoogst in een wereldwijde ranglijst van PricewaterhouseCoopers (PwC), een audit- en adviesbureau, die de volledigheid van de fiscale begeleiding voor cryptocurrencies in elk land beoordeelde. PWC beoordeelde landen op 19 factoren om de volledigheid van hun beleid inzake digitale activa en transacties te bepalen, waaronder belasting op mining, staking en NFT's.

Los daarvan kondigt Fineqia aan dat de closing van haar private plaatsing van eenheden die aandelen en warrants vertegenwoordigen voor maximaal $5 miljoen, is verlengd tot 10 december 2022, vanwege de gezondheidssituatie van de CFO van het bedrijf.

Fineqia kondigde ook de publicatie aan van een vernieuwde corporate website met nieuwe branding op www.fineqia.com.

