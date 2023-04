Fineqia benoemt onafhankelijke handelsgroep als marktmaker voor FNQ op Canadian Securities Exchange

LONDEN, 14 april 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is verheugd aan te kondigen dat het de Independent Trading Group ("ITG"), Inc. heeft benoemd als marktmaker voor zijn aandelen die worden verhandeld op de Canadian Securities Exchange ("CSE").

ITG is een toonaangevend Canadees handelsbedrijf dat liquiditeits- en uitvoeringsdiensten levert aan klanten over de hele wereld. Als marketmaker voor Fineqia zal ITG bijdragen aan een efficiënte en tijdige uitvoering van transacties, de liquiditeit verbeteren en bijdragen aan een eerlijke en ordelijke markt voor de aandelen van Fineqia.

"Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor Fineqia, en we zijn verheugd ITG aan boord te hebben als marketmaker," zei Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "De expertise en toewijding van ITG aan klantenservice zal ons helpen om de best mogelijke handelservaring voor onze investeerders te bieden."

Als marktmaker zal ITG de aandelen van Fineqia kopen en verkopen op de CSE, de primaire noteringsplaats van het bedrijf, evenals andere alternatieve Canadese handelsplatformen, die liquiditeit bieden met behoud van een ordelijke markt. Hierdoor kunnen investeerders in Fineqia gemakkelijker aandelen kopen en verkopen.

"ITG is verheugd om samen te werken met Fineqia om marktmakende diensten te leveren aan hun groeiende klantenbestand", aldus Jeff Gamble, Managing Director van ITG. "Onze ervaren handelaren en bewezen technologie zorgen voor een liquide en efficiënte handelsomgeving voor Fineqia-aandelen."

Independent Trading Group (ITG) is een volledige dochteronderneming van DVX Capital Markets.

DVX Capital Markets is een dochteronderneming van DV Trading, een in Chicago gevestigde handelsonderneming met kantoren in New York, Toronto en Londen. DV Trading is wererldwijd actief in markten op effecten- en derivatenbeurzen met meer dan 300 medewerkers wereldwijd.

Het contract met ITG is voor een initiële periode van 3 maanden, met vervolgens automatische maandelijkse verlengingen in onderling overleg.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf in digitale activa dat investeringen opbouwt en zich richt op investeringen in technologiebedrijven in de start- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende generatie van het internet. Het bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen. De investeringsportefeuille van Fineqia bevat bedrijven die voorop lopen op het gebied van tokenisatie, blockchain-technologie, NFT's en fintech.

Over Independent Trading Group

Independent Trading Group (ITG), Inc. is een in Toronto gevestigd IIROC-dealerlid dat gespecialiseerd is in marktmaking, liquiditeitsvoorziening, uitvoering van agentschappen, ultra-low latency-connectiviteit en op maat gemaakte algoritmische handelsoplossingen. Opgericht in 1992, met een focus op marktstructuur, uitvoering en handel, heeft ITG zijn eigen gepatenteerde technologie gebruikt om liquiditeitsverschaffing en -uitvoering van hoge kwaliteit te leveren aan een breed scala van openbare emittenten en institutionele investeerders.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "Bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het Bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het Bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het Bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Katarina Kupcikova, Analist, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Media Contact: Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

SOURCE Fineqia International Inc.