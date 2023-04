Fineqia désigne Independent Trading Group comme teneur de marché pour ses actions à la Bourse canadienne des valeurs mobilières

LONDRES, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a le plaisir d'annoncer la désignation d'Independent Trading Group (« ITG »), Inc. en tant que teneur de marché pour ses actions négociées à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (« CSE »).

ITG est une société de négociation canadienne de premier plan, qui fournit des services de liquidité et d'exécution à des clients du monde entier. En tant que teneur de marché pour Fineqia, ITG contribuera à l'exécution efficace et rapide des opérations, à l'amélioration de la liquidité et au développement d'un marché équitable et ordonné pour les actions de Fineqia.

« C'est une étape importante pour Fineqia, et nous sommes ravis d'accueillir ITG en tant que teneur de marché », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « L'expertise d'ITG et son engagement vis-à-vis du service client nous aideront à offrir la meilleure expérience de trading possible à nos investisseurs. »

En tant que teneur de marché, ITG achètera et vendra les actions de Fineqia sur la CSE, qui est la principale place de cotation de la société, ainsi que sur d'autres places de cotation canadiennes parallèles, afin de fournir des liquidités tout en maintenant un marché ordonné. Les investisseurs de Fineqia pourront ainsi acheter et vendre les actions plus facilement.

« ITG est ravie de travailler avec Fineqia pour fournir des services de tenue de marché à sa clientèle croissante », a déclaré Jeff Gamble, directeur général d'ITG. « Nos traders expérimentés et notre technologie éprouvée permettront de garantir un environnement de négociation liquide et efficace pour les actions de Fineqia. »

Independent Trading Group (ITG) est une filiale en propriété exclusive de DVX Capital Markets.

DVX Capital Markets est une filiale de DV Trading, une société de négociation pour compte propre basée à Chicago et ayant des bureaux à New York, Toronto et Londres. DV Trading intervient sur les marchés des valeurs mobilières et des produits dérivés dans le monde entier et emploie plus de 300 personnes.

Le contrat avec ITG porte sur une période initiale de trois mois, avec des reconductions mensuelles automatiques par la suite, sur la base d'un accord mutuel.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible des investissements dans des entreprises technologiques en phase de lancement et de croissance qui feront partie de la prochaine génération d'Internet. Elle fournit également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises à la pointe de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT et de la fintech.

À propos d'Independent Trading Group

Independent Trading Group (ITG), Inc. est un courtier membre de l'OCRCVM basé à Toronto et spécialisé dans la tenue de marché, la fourniture de liquidités, l'exécution pour compte, la connectivité à très faible latence et les solutions de négociation algorithmique personnalisées. Fondée en 1992, ITG se focalise sur la structure du marché, l'exécution et la négociation. L'entreprise s'appuie sur sa technologie propriétaire pour fournir des liquidités et des services d'exécution de haute qualité à un large éventail d'émetteurs publics et d'investisseurs institutionnels.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769; Contact médias : Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

