Fineqia kondigt samenwerking aan met Paris Blockchain Week om de innovatie van digitale activa te versnellen

LONDEN, 23 maart 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), een bedrijf voor digitale activa dat investeringen bouwt en zich richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deelnemen aan de volgende generatie internet, is verheugd om zijn samenwerking met Paris Blockchain Week aan te kondigen, een internationaal evenement dat toonaangevende blockchain-experts en innovators samenbrengt van over de hele wereld.

Als partner van de Paris Blockchain Week voegt Fineqia zich bij een vooraanstaande groep organisaties die zich inzet voor het versnellen van de acceptatie en de uitbreiding van blockchain-technologie. Het evenement, dat plaatsvindt vanaf 20 maart 2023 in Parijs, Frankrijk, biedt een platform voor opinieleiders, investeerders en ondernemers om de nieuwste trends, uitdagingen en kansen in blockchain en Web 3.0 te bespreken.

"We zijn verheugd om samen te werken met Paris Blockchain Week en ons bij de wereldwijde gemeenschap aan te sluiten om de ontwikkeling en het gebruik van blockchain-technologie te bevorderen", aldus Fineqia CEO, Bundeep Singh Rangar. "We erkennen het transformerende potentieel en het vermogen om traditionele financiën radicaal te veranderen. We zijn verheugd om te gaan samenwerken met mensen de in de branche het meest innovatief zijn en om een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van deze geavanceerde technologie."

Fineqia's betrokkenheid bij de Paris Blockchain Week weerspiegelt zijn constante toewijding aan het transformeren van traditionele financiën en aan het ontsluiten van het potentieel van digitale activa. Het Bedrijf wil zijn wereldwijde netwerk uitbreiden en zijn expertise op het gebied van digitale activa en blockchain-technologie verdiepen. Fineqia zal tijdens de vierdaagse conferentie deelnemen aan verschillende evenementen en activiteiten.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf dat digitale activa bouwt en zich in de eerste plaats richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van Web 3,0, de volgende generatie van het internet. Het biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen, bevat de investeringsportefeuille van Fineqia bedrijven die voorop lopen op het gebied van tokenisatie, blockchain-technologie, NFT's, crypto en fintech.

Over de Blockchainweek in Parijs

Paris Blockchain Week is een jaarlijks terugkerend evenement dat blockchain-experts, investeerders en ondernemers van over de hele wereld samenbrengt om inzichten te delen en kansen in de blockchain-ruimte te verkennen. Het evenement biedt keynote speeches, paneldiscussies en workshops over een breed scala aan onderwerpen, waaronder gedecentraliseerde financiën, niet-vervangbare tokens, regelgeving en duurzaamheid.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "Bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het Bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het Bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het Bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Katarina Kupcikova, Analyst, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. [email protected], T. +1 778 654 2324; Contactpersoon voor de media: Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

SOURCE Fineqia International Inc.