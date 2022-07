Fineqia neemt Cheryl Kong aan als nieuwe Chief Financial Officer

Voordat hij bij Fineqia kwam, was Kong de Chief Financial Officer van GHCO, een marktmakend handelsbedrijf dat gespecialiseerd is in Exchange Traded Funds (ETF's), Exchange Traded Products (ETP's) en Exchange Traded Commodity (ETC's). Daarvoor werkte Kong bij Oakley Capital, een middelgrote private equity-onderneming, waar ze verantwoordelijk was voor een portefeuille van hedgefondsen met gecombineerde activa onder beheer (AUM) van 1 miljard dollar.

"De expertise van Cheryl is vooral waardevol voor onze groeiplannen", aldus de CEO van Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Haar twee decennia aan ervaring is moeilijk te vinden en we danken haar en Steve voor het succesvol overgeven van dit belangrijke stokje."

Kong versterkt het management van het bedrijf, omdat het ernaar streeft om nieuwe digitale activaproducten te ontwikkelen die in overeenstemming zijn met de bedrijfsstrategie om te investeren in of bedrijven over te nemen die op blockchain gebaseerde financiële oplossingen propageren en ontwikkelen, als aanvulling op de kernactiviteiten van het plaatsen van schulden en aandeleneffecten.

"Na meer dan 16 jaar in de traditionele financiën te hebben gewerkt, ben ik zeer verheugd om deel uit te maken van het sterke team van experts en liefhebbers van digitale activa van Fineqia", aldus toekomstig CFO Cheryl Kong.

Kong neemt het stokje over op 1 augustus van Steve McCann, die met pensioen gaat. Fineqia bevestigt ook de eerder aangekondigde benoeming van Michael Coletta als Chief Strategy Officer.

Ga voor meer informatie naar www.fineqia.com.

