Fineqia recrute Cheryl Kong en tant que nouvelle directrice financière

« L'expertise de Cheryl est particulièrement utile pour nos projets de croissance, a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. Ses vingt ans d'expérience sont rares et nous la remercions, ainsi que Steve, pour le succès du transfert de cet important relais de l'entreprise. »

Mme Kong renforce la direction de la société, qui cherche à créer de nouveaux produits d'actifs numériques conformes à sa stratégie d'investissement ou d'acquisition de sociétés propageant et développant des solutions financières basées sur la blockchain, en complément de son activité principale de placement de titres de créance et de participation.

« Ayant travaillé dans la finance traditionnelle pendant plus de 16 ans, je suis très heureuse d'intégrer l'équipe solide de Fineqia, composée d'experts et de passionnés du secteur des actifs numériques », a déclaré la directrice financière Cheryl Kong.

Mme Kong succède le 1er août à Steve McCann, qui quittera la société. Fineqia confirme également la nomination précédemment annoncée de Michael Coletta au poste de directeur de la stratégie.

À PROPOS DE FINEQIA INTERNATIONAL

Fineqia International est une entité inscrite au Canada (ECD : FNQ), aux États-Unis (HORS COTE: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International décrit la gouvernance d'entreprise, la culture, les processus et les relations de la Société par lesquels la Société et ses filiales et investissements sont contrôlés, dirigés et gouvernés. Fineqia International supervise et assure la réussite globale, la planification et la croissance de la Société et de l'ensemble de ses filiales.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

