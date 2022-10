Fineqia ondersteunt Art&Co. Goede doelenveiling in samenwerking met NFT4Refugees in Dubai

LONDEN, 20 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) ondersteunt met trots de nieuwste fysieke en online tentoonstelling van Art&Co. in samenwerking met NFT4Refugees, waarin innovatieve quantum-NFT's worden tentoongesteld die op donderdag 20 oktober 2022 voor humanitaire doelen in het Waldorf Astoria hotel in Dubai worden geveild, evenals online op www.artandco.net, vanaf 17:00 lokale tijd in Dubai.

De online veiling omvat 10 NFT's en fysieke kunstwerken van Roman Lipski, een pionier in kwantumkunst, en 5 gevluchte kunstenaars: Hana, Aabreniuk Ouif, Baron Sha'ar, Obaid Jemen, Cederick Diyavova en Youssef. Deze unieke objecten worden zowel digitaal als fysiek getoond en bij elke aankoop ontvangt de koper een NFT.

Roman Lipski is gespecialiseerd in "Quantum Blur", een techniek voor het bewerken van afbeeldingen met behulp van kwantumbewerkingen in samenwerking met Zwitserse onderzoekswetenschappers. De kunstenaar opende in 2019 het Google House in Berlijn met een AL-performance. Hij onderzoekt nu de formule van Quantum Art voor NFT's om het project NFT4Refugees te ondersteunen. De tentoongestelde serie is een uniek en eenmalig project van Roman Lipski.

"Fineqia is verheugd om financiën, kunst en Web 3.0 samen te brengen in een uniek evenement ter ondersteuning van uitzonderlijke niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die vluchtelingen helpen en kunstenaars in staat stellen te pionieren op het gebied van het steeds populairder wordende TechArt", aldus Fineqia's CEO Bundeep Singh Rangar.

NFTs4Refugees catalogiseert kunstwerken van internationale kunstenaars als een samenwerking tussen het World Datanomic Forum en de Schwarz Foundation, onder leiding van Paula Schwarz. Het geld van een kunstverkoop gaat naar een door een kunstenaar geselecteerde NGO. Goede doelen zijn onder meer het Wereldvoedselprogramma, Upgrade Oekraïne, de Verenigde Naties, AI4Good en Stand with Ukraine.

"NFT4Refugees is gemaakt om kunstenaars te helpen vertrouwd te raken met de digitale kunstruimte met behulp van NFT's en is de plek waar winstgevende kunst op de meest transparante manier samenkomt", aldus Paula Schwarz, CEO van NFT4Refugees. Paula gelooft in het bevorderen van vrede door middel van kunst en vertrouwt erop dat technologie mensen kan helpen die het minder goed hebben.

NFT4Refugees wordt ondersteund door The World Datanomic Forum en de Schwarz Foundation. The World Datanomic Forum organiseert een breed netwerk van interdisciplinaire onderzoekers, non-profitorganisaties, overheden en bedrijfsactoren om gegevens te verzamelen en oplossingen te ondersteunen. Zo ook de Schwarz Foundation, die als particuliere instelling zonder winstoogmerk de uitwisseling van ideeën en praktijken tussen culturen en landen wil bevorderen.

Fineqia ondersteunde Art&Co. tijdens de Covid-pandemie in 2020 toen het platform werd gebruikt om 's werelds grootste online kunstveiling voor Covid-hulp te lanceren. Fineqia is nu een samenwerking aangegaan met Art&Co. om opnieuw vluchtelingen te ondersteunen.

Voor meer informatie over het evenement kan contact worden opgenomen met Bundeep Singh Rangar via +971 58 508 7376 en [email protected] of Paula Schwarz via +49 160 90133000 en [email protected].

Over Art&Co.

Art&Co. verbindt de werelden van kunst, financiën en steungroepen. Het verbindt freelance artiesten om humanitaire doelen te ondersteunen. Art&Co. werkt samen met partners in de tech-industrie om wereldwijd nieuwe vormen van TechArt te bewerkstelligen.

Art&Co. is een initiatief van InsurAid, een bedrijf dat opgericht is om donaties van zowel bedrijven als particulieren te stimuleren ter ondersteuning van degenen die door humanitaire rampen, volksgezondheids- en veiligheidscrises getroffen zijn. InsurAid richt zich op evenementen waarvoor verzekeringen schaars of niet beschikbaar zijn.

Over NFT4Refugees

NFTs4Refugees catalogiseert kunstwerken van internationale kunstenaars als een samenwerking tussen het World Datanomic Forum en de Schwarz Foundation. Het geld dat verdiend wordt, wordt gebruikt om onder de vluchtelingen nieuwe kunstenaars te ontdekken, en wordt ondersteund door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Wereldvoedselprogramma in samenwerking met NFTs4Refugees. NFTs4Refugees biedt kunstenaars de mogelijkheid om NFT's als nieuw terrein voor hun kunstwerken te verkennen. Met alle NFT's die op ons platform worden verkocht, ondersteunen we decentrale basisorganisaties of NGO's die werken met vluchtelingen die als kunstenaar geselecteerd zijn. Onze partners zijn gevestigd in Oekraïne, Jemen, Syrië, Griekenland en vele andere regio's. Welkom bij de nieuwe hub waar kunst en humanitaire hulp over de hele wereld tezamen komt!

Over Fineqia International Inc.

Fineqia International staat genoteerd in Canada (CSE: FNQ) en is beursgenoteerd in de Verenigde Staten (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). Fineqia International omschrijft de corporate governance, de bedrijfscultuur, de processen en de relaties van de onderneming volgens dewelke het Bedrijf en haar dochterondernemingen bestuurd en beheerd worden. Fineqia International controleert en verzekert het succes, de planning en de groei van het Bedrijf en al haar dochterondernemingen. Meer informatie vindt u op https://investors.fineqia.com/news.

