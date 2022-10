Fineqia soutient la vente aux enchères caritative d'Art&Co. en partenariat avec NFT4Refugees à Dubaï

LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) est fière de soutenir la dernière exposition sur place et en ligne d'Art&Co. en partenariat avec NFT4Refugees, qui présentera des NFT quantiques innovants mis aux enchères pour des causes humanitaires, à l'hôtel Waldorf Astoria de Dubaï le jeudi 20 octobre 2022 et en ligne sur www.artandco.net, à partir de 17H00 heure de Dubaï.

La vente aux enchères en ligne comprendra 10 NFT et des œuvres physiques réalisées par Roman Lipski, le pionnier de l'art quantique, et cinq artistes réfugiés : Hana, Aabreniuk Ouif, Baron Sha'ar, Obaid Yemen, Cederick Diyavova et Youssef. Ces objets uniques seront disponibles en version numérique et imprimée. À chaque achat, l'acheteur recevra un NFT.

Roman Lipski est spécialisé dans le « Quantum Blur » (flou quantique), une technique de manipulation d'images se servant d'opérations quantiques en collaboration avec des chercheurs suisses. L'artiste a ouvert la Maison Google à Berlin lors d'une performance AL en 2019. Il explore maintenant le format de l'art quantique pour les NFT afin de soutenir le projet NFT4Refugees. La série d'œuvres présentées est un projet unique de Roman Lipski.

« Fineqia est ravie de faire converger la finance, l'art et le Web 3.0 lors d'un événement unique soutenant des ONG exceptionnelles qui aident les réfugiés et donnent des moyens d'action aux artistes pionniers de ce domaine émergent qu'est le TechArt », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia.

NFTs4Refugees répertorie les œuvres d'artistes internationaux dans le cadre d'un partenariat entre le World Datanomic Forum et la Fondation Schwarz, dirigée par Paula Schwarz. L'argent des ventes d'art va à une organisation non gouvernementale (ONG) sélectionnée par un artiste. Les organismes de bienfaisance comprennent le Programme alimentaire mondial, Upgrade Ukraine, les Nations Unies, AI4Good et Stand with Ukraine.

« NFT4Refugees a été créée pour aider les artistes à se familiariser avec l'espace de l'art numérique à l'aide des NFT. C'est l'endroit où l'art rentable rencontre le don de soi de la manière la plus transparente possible », a déclaré Paula Schwarz, PDG de NFT4Refugees. Mme Schwarz croit en la promotion de la paix par l'art et a confiance en la technologie pour aider les gens dans le besoin.

NFT4Refugees est renforcée par le World Datanomic Forum et la Fondation Schwarz. Le World Datanomic Forum organise un vaste réseau de chercheurs interdisciplinaires, d'organismes sans but lucratif, de gouvernements et d'entreprises pour recueillir des données et soutenir des solutions. De manière similaire, la Fondation Schwarz est une institution privée à but non lucratif visant à favoriser les échanges d'idées et de pratiques entre les cultures et les pays.

Fineqia a soutenu Art&Co. pendant la pandémie de COVID-19, en 2020, lorsque la plateforme a été utilisée pour lancer la plus grande vente aux enchères d'œuvres d'art au monde, en ligne, pour aider ceux touchés par la COVID-19. Fineqia a maintenant établi un partenariat avec Art&Co. dans le but de soutenir les réfugiés.

Pour plus d'informations sur cet événement, veuillez contacter Bundeep Singh Rangar au +971 58 508 7376 et via [email protected], ou Paula Schwarz au +49 160 90133000 et via [email protected].

À propos de Art&Co.

Art&Co. connecte entre eux les mondes de l'art, de la finance et des groupes de soutien. Elle relie des artistes indépendants pour soutenir des causes humanitaires. Art&Co. travaille avec des partenaires de l'industrie technologique pour apporter de nouvelles formes de TechArt dans le monde entier.

Art&Co. est une initiative d'InsurAid, une société créée pour encourager les dons des entreprises et des particuliers afin de soutenir les personnes touchées par les catastrophes humanitaires et les crises de santé publique et de sécurité. InsurAid se concentre sur les événements pour lesquels l'assurance est rare ou indisponible.

À propos de NFT4Refugees

NFTs4Refugees répertorie les œuvres d'artistes internationaux dans le cadre d'un partenariat entre le World Datanomic Forum et la Fondation Schwarz. L'argent généré est utilisé pour découvrir de nouveaux artistes au sein de la communauté de réfugiés soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Programme alimentaire mondial avec NFTs4Refugees. NFTs4Refugees permet aux artistes de tirer parti des NFT comme nouveau domaine d'intérêt. Toutes les NFT vendues sur notre plateforme soutiennent les organisations locales décentralisées ou les organisations non gouvernementales travaillant avec les réfugiés, sélectionnées par un artiste. Nos partenaires sont situés en Ukraine, au Yémen, en Syrie, en Grèce et dans de nombreuses autres régions. Bienvenue dans votre nouveau point de connexion entre l'art et l'aide humanitaire dans le monde !

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia International est une entité inscrite au Canada (CSE: FNQ) et cotée en bourse aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International définit la gouvernance d'entreprise, la culture, les processus et les relations de la Société, qui permettent de contrôler, diriger et gouverner la Société et ses filiales. Fineqia International supervise et assure la réussite globale, la planification et la croissance de la Société et de l'ensemble de ses filiales. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://investors.fineqia.com/news.

Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, Email : [email protected], Tél. : +1 778 654 2324

