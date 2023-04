Fineqia ontwikkelt crypto ETF-mogelijkheden met Global Index Provider FTSE Russell

LONDEN, 24 april 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het 'bedrijf' of 'Fineqia') (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is verheugd aan te kondigen dat zijn dochteronderneming, Fineqia AG, samenwerkt met FTSE Russell, een toonaangevende wereldwijde indexprovider.

Door deze relatie krijgt Fineqia toegang tot de uitgebreide indexerings- en analysemogelijkheden van FTSE Russell, waardoor het bedrijf de transparantie, liquiditeit en toegankelijkheid van zijn Exchange Traded Products (ETP's) verder kan verbeteren.

"We zijn verheugd om onze productreeks te ontwikkelen met FTSE Russell, als een bedrijf dat onze toewijding aan innovatie en hoge bestuursnormen deelt", aldus Fineqia's Chief Strategy Officer, Michael Coletta. "Door deze samenwerking kunnen we kansen van topkwaliteit bieden die voldoen aan de hoogste normen van transparantie en veiligheid."

Kristen Mierzwa, Head of Digital Assets bij FTSE Russell, voegde eraan toe: "Fineqia's focus op ETP's sluit aan bij onze missie om beleggers betrouwbare, uitgebreide en innovatieve tools te bieden om weloverwogen beslissingen te nemen. We zijn verheugd om Fineqia te ondersteunen in zijn inspanningen om meer transparantie en toegankelijkheid op de markt voor digitale activa te brengen."

Fineqia's gebruik van FTSE Russell-indices zal naar verwachting de transparantie en liquiditeit van zijn digitale activa-investeringsproducten aanzienlijk verbeteren, wat de positie van het bedrijf als leider in institutionele kwaliteitsinvesteringsoplossingen versterkt.

De bindende overeenkomst tussen FTSE Russell en Fineqia werd ondertekend op 21 april 2023.

Over FTSE Russell

FTSE Russell is een wereldwijde indexleider die innovatieve benchmarking-, analyse- en gegevensoplossingen biedt voor beleggers over de hele wereld. FTSE Russell berekent duizenden indexen die markten en activaklassen meten en benchmarken in meer dan zeventig landen, waarmee het wereldwijd 98% van de belegbare markt dekt.

De expertise en producten van de FTSE Russell-index worden op grote schaal gebruikt door institutionele en particuliere beleggers over de hele wereld. Er wordt momenteel ongeveer $ 16 biljoen gebenchmarkt met FTSE Russell-indexen. Toonaangevende vermogensbezitters, vermogensbeheerders, ETF-aanbieders en investeringsbanken kiezen al meer dan dertig jaar FTSE Russell-indexen om hun beleggingsprestaties te benchmarken en ETF's, gestructureerde producten en op indexen gebaseerde derivaten te creëren.

Het ontwerp en beheer van de FTSE Russell-index wordt geleid door een kernset van universele principes: een transparante, op regels gebaseerde methodologie wordt geïnformeerd door onafhankelijke commissies van toonaangevende marktdeelnemers. FTSE Russell richt zich op het toepassen van de hoogste industriestandaarden op het gebied van indexontwerp en beheer en omarmt de IOSCO-principes. FTSE Russell richt zich ook op indexinnovatie en partnerschappen met klanten om de breedte, diepte en reikwijdte van zijn aanbod te vergroten.

FTSE Russell is volledig eigendom van de London Stock Exchange Group.

Kijk voor meer informatie op www.ftserussell.com .

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf in digitale activa dat investeringen opbouwt en zich richt op investeringen in technologiebedrijven in de start- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende generatie van het internet. Het bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen. De investeringsportefeuille van Fineqia bevat bedrijven die vooroplopen op het gebied van tokenisatie, blockchaintechnologie, NFT's en fintech.

Over Fineqia AG

Fineqia AG is een volledige dochteronderneming van Fineqia International, opgericht om zaken te doen op het Europese continent. Fineqia AG, gevestigd in Liechtenstein, heeft goedkeuring gekregen voor haar basisprospectus van het Finanzmarktaufsicht (FMA) van het land om Exchange Traded Notes (ETN's) aan te bieden die zijn gedekt door digitale activa. De basisprospectus voldoet aan de paspoortrichtlijn van de Europese Unie (EU) en zorgt ervoor dat zijn ETN's kunnen worden verspreid over de interne markt van de EU.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Katarina Kupcikova, Analyst, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Mediacontact, Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

SOURCE Fineqia International Inc.