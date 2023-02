Fineqia sponsorise une vente aux enchères numérique de pièces de collection : From Ukraine with Love

LONDRES, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a le plaisir d'annoncer son soutien à une vente aux enchères numérique de pièces de collection, « From Ukraine with Love », afin de soutenir l'appel de CARE International en faveur de l'Ukraine et des Ukrainiens vivant au Royaume-Uni. La vente aux enchères aura lieu le 27 février 2023 à 18 h 30 GMT et sera organisée par la NFT (Non-Fungible Token, jeton non fongible) Gallery à Londres.

L'appel de CARE International pour l'Ukraine est un projet humanitaire visant à apporter une aide et un soutien aux personnes touchées par la crise actuelle en Ukraine.

Cette collection unique a été créée par Matt Hancock, homme politique britannique et ancien secrétaire d'État au numérique, et présente les œuvres de l'artiste ukrainien Oleg Mischenko. La famille de Mischenko a fui l'Ukraine après l'invasion russe de l'année dernière. Elle a trouvé refuge auprès de la famille de M. Hancock, dans la circonscription de Suffolk du député. La collection NFT sera disponible aux enchères sur Coinbase Marketplace à partir de 19 h 30 GMT le même jour. La vente aux enchères se terminera à 21 h 30 GMT.

« Notre équipe chez Fineqia est fière de participer à cette action humanitaire, a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. Il est important pour nous de soutenir les causes qui nous sont chères, et c'est l'occasion de montrer notre soutien à l'appel humanitaire pour l'Ukraine par le biais de pièces de collection numériques. »

Fineqia est fière de soutenir cette cause importante et de contribuer aux efforts pour aider les personnes touchées par la crise humanitaire en Ukraine. La société estime qu'il est essentiel d'apporter son soutien aux communautés dans le besoin, notamment en temps de crise, et encourage autrui à faire de même.

Fineqia a soutenu la vente aux enchères NFTforRefugees à Dubaï le 20 octobre 2022

( https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/FNQ-CN/pressreleases/10870916/fineqia-supports-artco-charity-auction-in-partnership-with-nft4refugees-in-dubai/ )

En juin 2020, Fineqia a soutenu Art&Co, la plus grande vente aux enchères d'art en ligne pour l'aide à la lutte contre le Covid 19 et a collecté des fonds pour sept organismes de bienfaisance enregistrés et 46 artistes. ( https://edition.cnn.com/business/newsfeeds/prnewswire/202006270844PR_NEWS_USPR_____VA48281.html )

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible principalement des investissements dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance qui feront partie du Web 3, la prochaine génération de l'Internet. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Toronto et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises qui sont à l'avant-garde de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT, des cryptomonnaies et des fintech.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Contact : Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, Email : [email protected], Tél. : +1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.