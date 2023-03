Fineqia sponsort digitale veiling van verzamelobjecten: From Ukraine with Love

LONDEN, 28 februari 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc.'s (het "bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) kondigt met genoegen zijn sponsoring aan van een digitale veiling van verzamelobjecten, "From Ukraine with Love", ter ondersteuning van de oproep van CARE International voor Oekraïne en Oekraïners die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De veiling vindt plaats op 27 februari 2023 om 18:30 GMT en wordt georganiseerd door The NFT (Non-Fungible Token) Gallery in Londen.

De CARE International Ukraine Appeal is een humanitaire actie gericht op het bieden van hulp en steun aan mensen die getroffen zijn door de huidige crisis in Oekraïne.

Deze unieke collectie is samengesteld door de Britse politicus en voormalig Secretary of State for Digital, Matt Hancock, en besteedt aandacht aan werk van de Oekraïense kunstenaar Oleg Mischenko. Mischenko's familie vluchtte vorig jaar uit Oekraïne na de Russische invasie. Ze zochten hun toevlucht bij de familie van Matt Hancock in zijn kiesdistrict Suffolk. De NFT-collectie zal beschikbaar zijn voor biedingen op Coinbase Marketplace vanaf 19:30 GMT op dezelfde dag. De veiling sluit om 21:30 GMT.

"Ons team bij Fineqia is vereerd om deel uit te maken van deze humanitaire inspanning", aldus Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "Het is belangrijk voor ons om doelen te steunen die ons dierbaar zijn, en dit is een kans om onze steun aan de Ukraine Humanitarian Appeal te tonen via digitale verzamelobjecten."

Fineqia is er trots op deze belangrijke zaak te steunen en bij te dragen aan de inspanningen om de slachtoffers van de humanitaire crisis in Oekraïne te helpen. Het bedrijf gelooft dat het essentieel is om steun te verlenen aan gemeenschappen in nood, vooral in tijden van crisis, en moedigt anderen aan hetzelfde te doen.

Fineqia steunde de NFTforRefugees-veiling in Dubai op 20 oktober 2022 ( https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/FNQ-CN/pressreleases/10870916/fineqia-supports-artco-charity-auction-in-partnership-with-nft4refugees-in-dubai/ )

In juni 2020 steunde Fineqia Art&Co., de grootste online kunstveiling voor Covid 19-hulp, en haalde het geld op voor zeven geregistreerde goede doelen en 46 kunstenaars. ( https://edition.cnn.com/business/newsfeeds/prnewswire/202006270844PR_NEWS_USPR_____VA48281.html ).

Over Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) is een bedrijf dat digitale activa bouwt en zich in de eerste plaats richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van Web 3, de volgende generatie van het internet. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ), met kantoren in Toronto en Londen, en zijn portfolio van investeringen omvat bedrijven in de voorhoede van tokenization, blockchain technologie, NFT's, crypto en fintech.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Contactpersoon: Katarina Kupcikova, Analyst, e-mail: [email protected], tel.: +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, e-mail: [email protected], tel.: +1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.