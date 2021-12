Fingerpaint acquiert Engage, une entreprise londonienne spécialisée dans les données et l'analyse, renforçant ainsi sa présence mondiale

L'acquisition renforcera l'offre omnicanale de Fingerpaint, ses capacités en matière de données et d'analyse, et sa présence mondiale.

SARATOGA SPRINGS, N.Y. et LONDRES, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Fingerpaint, le partenaire mondial de commercialisation de l'industrie biopharmaceutique pour les solutions intégrées basées sur l'analyse, a annoncé l'acquisition d'Engage, une entreprise de marketing en soins de santé primée et axée sur les données et l'analytique basée à Londres. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

Engage élargira la présence européenne de Fingerpaint et complétera l'expertise actuelle de l'entreprise en matière de données et d'analyse.

« Le renforcement de notre infrastructure internationale reflète la diversité de l'industrie biopharmaceutique que nous servons dans le monde entier », a déclaré Ed Mitzen, fondateur de Fingerpaint. « Nos solutions de marketing omnicanal mondiales combinées, guidées par les données et ancrées dans celles-ci, renforceront la position de Fingerpaint en tant que partenaire numérique transformateur pour les besoins de commercialisation de l'industrie biopharmaceutique ».

Mary McGregor et Dave Chandler, tous deux fondateurs et partenaires de gestion d'Engage, continueront de diriger les opérations quotidiennes.

« L'intégration à Fingerpaint nous permettra de tirer parti de ses talents créatifs et numériques primés et de maximiser les campagnes omnicanales alors que nous continuons à travailler avec des marques internationales à chaque étape du processus de commercialisation », a déclaré M. McGregor.

« En combinant notre expertise avec celle de Fingerpaint, nous créerons des capacités numériques de pointe axées sur la performance pour les clients de l'ensemble des entreprises intégrées de la société », a déclaré M. Chandler.

Knox Lane, une société de capital-investissement basée à San Francisco, est un investisseur stratégique dans Fingerpaint.

« Engage contribuera à développer les capacités de données et d'analyse que l'industrie attend de Fingerpaint, le principal partenaire commercial de l'industrie biopharmaceutique », a déclaré Shamik Patel, partenaire chez Knox Lane.

Engage rejoint les entreprises intégrées de Fingerpaint : MedThink, une entreprise qui donne des moyens aux prestataires de soins de santé par le biais de la communication médicale ; Leaderboard Branding, une entreprise leader dans le domaine de l'attribution de noms et de marques au niveau mondial ; 1798, une entreprise d'accès au marché et de commercialisation spécialisée dans les services de conseil en matière de soins de santé, notamment les services d'accès aux patients et aux prestataires ; et Photo 51, un cabinet de conseil axé uniquement sur les thérapies avancées, telles que les thérapies géniques et cellulaires.

À propos de Fingerpaint :

Indépendant par conception et fondé sur l'empathie, Fingerpaint est le partenaire commercial mondial de l'industrie biopharmaceutique pour les solutions intégrées basées sur l'analyse. Une équipe internationale primée de plus de 700 personnes est au cœur de l'entreprise et s'engage à créer et à exécuter des expériences de marque significatives pour les prestataires de soins de santé, les partenaires de soins et les patients.

Fingerpaint a été nommée Agence de l'année 2021 par Med Ad News, et en 2018, elle a remporté le Heart Award de Med Ad News pour son engagement dans la philanthropie et les causes sociales. De plus, elle figure sur la liste des 5 000 entreprises les plus florissantes du magazine Inc. depuis huit ans. Visitez le site Fingerpaint.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos d'Engage :

Engage, une société de Fingerpaint, est une entreprise de marketing de la santé basée à Londres, primée et spécialisée dans les données et l'analyse. Elle propose des solutions de marketing omnicanal mondiales alimentées par des connaissances avancées en matière de données pour fournir des stratégies d'engagement des clients, le développement de contenus et de technologies, le déploiement de campagnes et l'analyse des performances en temps réel.

