Fingerpaint adquire a empresa de dados e análises Engage, com sede em Londres, solidificando sua presença global

SARATOGA SPRINGS, Nova York e LONDRES, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Fingerpaint, parceira global de comercialização do setor biofarmacêutico em soluções integradas habilitadas por análises, anunciou que adquiriu a Engage, uma empresa premiada de marketing de assistência médica habilitado por dados e análises com sede em Londres. Os detalhes da transação não foram divulgados.

A Engage ampliará a presença da Fingerpaint na Europa e complementará a experiência atual em dados e análises da empresa.

"O fortalecimento de nossa infraestrutura global reflete o diversificado setor biofarmacêutico, que atendemos no mundo todo", disse Ed Mitzen, fundador da Fingerpaint. "Nossas soluções globais combinadas de marketing omnicanal guiadas por, e com base em, dados promoverão ainda mais a posição da Fingerpaint como uma parceira digital transformadora das necessidades de comercialização do setor biofarmacêutico."

Mary McGregor e Dave Chandler, ambos fundadores e sócios administrativos da Engage, continuarão a liderar as operações cotidianas.

"A integração com a Fingerpaint nos permitirá alavancar seus premiados talentos criativos e digitais e maximizar as campanhas omnicanal à medida que continuarmos a trabalhar com marcas globais em todas as fases do processo de comercialização", disse McGregor.

"Combinar nossa experiência com as da Fingerpaint criará os melhores recursos digitais baseados em desempenho para clientes das firmas integradas da empresa", disse Chandler.

A empresa de capital privado Knox Lane, com sede em São Francisco, é uma investidora estratégica na Fingerpaint.

"A Engage ajudará a ampliar os recursos de dados e análises que o setor espera atualmente da Fingerpaint, a principal parceira de comercialização do setor biofarmacêutico", disse Shamik Patel, sócio da Knox Lane.

A Engage se une às empresas integradas da Fingerpaint MedThink, uma empresa que capacita prestadores de serviços de saúde por meio de comunicações médicas; Leaderboard Branding, uma empresa líder global em criação de nomes e branding; 1798, uma empresa de acesso ao mercado e comercialização especializada em serviços de consultoria em assistência médica, incluindo serviços de acesso a pacientes e prestadores; e Photo 51, uma empresa de consultoria dedicada exclusivamente a terapias avançadas, como terapia genética e celular.

Sobre a Fingerpaint:

Independente por natureza e construída com base na empatia, a Fingerpaint é a parceira global de comercialização do setor biofarmacêutico para soluções integradas habilitadas por análises. Em sua essência está uma equipe global premiada de mais de 700 pessoas comprometidas a criar e executar experiências de marca significativas para prestadores de serviços de saúde, parceiros de atendimento e pacientes.

A Fingerpaint foi nomeada Agência do Ano de 2021 pela Med Ad News e, em 2018, ganhou o prêmio Heart Award da Med Ad News por seu compromisso com a filantropia e as causas sociais. Além disso, esteve na lista da revista Inc. Magazine das cinco mil empresas com crescimento mais rápido nos últimos oito anos. Acesse Fingerpaint.com e siga-nos no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Engage:

A Engage, uma empresa da Fingerpaint, é uma premiada empresa de marketing de assistência médica habilitado por dados e análises com sede em Londres. Ela oferece soluções globais de marketing omnicanal impulsionadas por dados avançados para oferecer estratégias de engajamento do cliente, desenvolvimento de conteúdo e tecnologia, implementação de campanhas e análises de desempenho em tempo real.

FONTE Fingerpaint

