FinScan® lança Focus, seu mecanismo de rastreamento AML de última geração alimentado por IA

O novo mecanismo de correspondência da FinScan, Focus, utiliza tecnologias revolucionárias para produzir resultados explicáveis a autoridades reguladoras e agentes de compliance

PITTSBURGH, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A FinScan, líder mundial em soluções de conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML), anunciou hoje o lançamento de seu mais recente dispositivo de rastreamento, o Focus. O Focus da FinScan integra IA avançada, análise linguística, anomalias culturais e insights de dados para oferecer níveis sem precedentes de transparência e controle aos agentes de compliance que buscam modernizar e automatizar seus processos de validação e checagem de sanções e programas de rastreamento de pessoas politicamente expostas (PPE).

As inspeções regulatórias frequentemente resultam em obrigações de rastreamento adicionais, incluindo a necessidade de rastrear obedecendo a Listas (nacionais e/ou internacionais) de critérios mais amplas, testar e ajustar as regras de correspondência para encontrar resultados aceitáveis e implementar um programa de triagem mais abrangente durante a integração. Implementar mudanças dentro de prazos apertados e ao mesmo tempo tentar entender seu impacto nas taxas de correspondência, pessoal e volume geral de alertas sobrecarrega ainda mais uma força de trabalho de compliance já sobrecarregada. Além disso, os agentes de compliance devem estar prontos para explicar aos auditores e aos reguladores a configuração de sua metodologia de rastreamento e o motivo de as correspondências ocorrerem ou não.

"O Focus da FinScan ajuda os profissionais de compliance a enfrentar os crescentes desafios de rastreamento por meio de suas simulações de "Sand Box" imersivas com base em análise preditiva", disse Kieran Holland, diretor de soluções técnicas da FinScan. "Essas simulações removem a suposição da maneira como as mudanças afetarão o número de alertas que a organização pode esperar eliminar. E ao oferecer aos agentes de compliance controle completo e granular de regras de correspondência compreensíveis, a FinScan facilita para que eles expliquem seus resultados às autoridades reguladoras."

Com base em sua tecnologia de IA colaborativa exclusiva, o Focus da FinScan reduz a dependência em funções de transliteração por meio da incorporação de diversas convenções de nomes e tecnologia de análise culturalmente inteligente, produzindo, assim, uma expressiva melhora nos resultados de correspondência e tornando-a uma solução global independentemente do idioma e do alfabeto.

"Estamos muito empolgados em oferecer a nossos clientes uma combinação única da melhor inovação da categoria em inteligência artificial e tecnologia de correspondência de dados", disse Randal Skipper, presidente global de operações da FinScan. "O Focus da FinScan combina nossa herança em qualidade de dados com nossas habilidades em linguística computacional para oferecer aos clientes uma solução que modele o comportamento humano. Os painéis altamente intuitivos e configuráveis do Focus permitem o monitoramento avançado e a gestão de alertas de rastreamento, o que faz dele um grande avanço da tecnologia e dos fluxos de trabalho tradicionais."

Para saber mais sobre o Focus da FinScan, assista a nosso seminário, "Introducing FinScan Focus – NextGen AML Screening", em 20 de maio de 2021. Ou entre em contato conosco diretamente para falar com um especialista da FinScan.

