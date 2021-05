FinScan® onthult Focus, zijn volgende generatie, AI-aangedreven AML-screening-engine

FinScan's nieuwe matching engine, Focus, maakt gebruik van revolutionaire technologie om verklaarbare resultaten te produceren voor toezichthouders en nalevingsfunctionarissen

PITTSBURGH, 13 mei 2021 /PRNewswire/ -- FinScan, een wereldleider op het gebied van nalevingsoplossingen tegen het witwassen van geld, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn nieuwste screening-engine, Focus. FinScan Focus integreert geavanceerde AI, taalanalyses, culturele anomalieën en gegevensinzichten om een ongekende mate van transparantie en controle te bieden aan nalevingsfunctionarissen die hun sancties en screeningprogramma's voor politiek prominente personen (PEP) willen moderniseren.

Wettelijke inspecties resulteren vaak in aanvullende screeningverplichtingen, waaronder de noodzaak om te screenen op meer criteria, het testen en afstemmen van overeenkomende regels om aanvaardbare resultaten te vinden, en het implementeren van een uitgebreider screeningprogramma tijdens de inwerkperiode. Het implementeren van veranderingen binnen strakke tijdschema's en tegelijkertijd proberen de impact ervan op de matchpercentages, het personeelsbestand en het algehele hoeveelheid waarschuwingsmeldingen te begrijpen, belast de toch al overbelaste nalevingsfunctionarissen nog meer. Bovendien moeten nalevingsfunctionarissen auditors kunnen uitleggen hoe hun screeningmethodologie is geconfigureerd en waarom er wel of geen matches plaatsvinden.

"FinScan Focus helpt nalevingsfunctionarissen de groeiende screeninguitdagingen aan te pakken door middel van op kunstmatige intelligentie en op voorspellende analyses gebaseerde sandbox-simulaties", aldus Kieran Holland, hoofd technische oplossingen van FinScan. "Deze simulaties nemen het giswerk weg van hoe de wijzigingen het aantal waarschuwingen zullen beïnvloeden dat de organisatie kan verwachten te moeten ophelderen. Door nalevingsfunctionarissen volledige en gedetailleerde controle te geven over begrijpelijke matchingsregels, maakt FinScan het voor hen gemakkelijk om hun resultaten aan toezichthouders uit te leggen."

Gebaseerd op zijn gepatenteerde, crowdsourced AI-technologie, vermindert FinScan Focus de afhankelijkheid van transliteratiefuncties door verschillende naamgevingsconventies en cultureel-intelligente parseertechnologie op te nemen, wat resulteert in resultaten die beter overeenkomen en het een wereldwijde oplossing maakt die onafhankelijk is van taal en alfabet.

"We zijn erg verheugd om onze klanten een unieke combinatie van eersteklas innovatie op het gebied van zowel kunstmatige intelligentie als gegevensmatchingstechnologie te bieden", aldus Randal Skipper, president van wereldwijde veldoperaties bij FinScan. "FinScan Focus combineert onze kennis op het gebied van datakwaliteit met onze vaardigheden in digitale geletterdheid om klanten een oplossing te bieden die menselijk gedrag modelleert. De zeer intuïtieve en configureerbare dashboards van Focus maken geavanceerd toezicht en beheer van screeningwaarschuwingen mogelijk, waardoor het op significante wijze kan ontsnappen aan de traditionele technologie en workflows."

Bekijk op 20 mei 2021 ons webinar " Introductie FinScan Focus - NextGen AML Screening " voor meer informatie over FinScan Focus. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze FinScan-specialisten.

