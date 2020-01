Fintechs da América Latina e Caribe estão transformando a maneira como consumidores e pequenas empresas acessam empréstimos

Na região da América Latina e Caribe, as novas Fintechs emergentes estão transformando a maneira como os consumidores e as pequenas e médias empresas da região acessam empréstimos. As Fintechs estão conseguindo auxiliar um público que estava subatendido há muito tempo, tornando a região um ponto focal para métodos inovadores de financiamento. Entre as novas empresas da região está a brasileira Creditas , com financiamento divulgado de US$ 312 milhões. A Credijusto do México com US$ 152 milhões em financiamento digulgado e que afirma ter originado mais de US$ 70 milhões em empréstimos a partir de março de 2019. Uma startup menor é a Sempli da Colômbia, que divulgou financiamentos de US$ 17 milhões. As oportunidades de expansão são maiores especialmente na Colômbia, que é o terceiro maior mercado de empréstimos para pequenas e médias empresas em LAC.

Mesmo com esforços regulatórios fragmentados evoluindo em ritmos diferentes, alguns mercados permanecem proativos quando comparados a outros. Por exemplo, em março de 2018 o México promulgou a Lei das Fintechs que concede às empresas legitimidade e diretrizes. Em abril de 2018, os novos regulamentos brasileiros passaram a permitir que as Fintechs forneçam serviços de empréstimos entre pares (P2P). Enquanto 45% dos empresários de Fintechs da LAC consideraram a regulamentação atual como "muito solta" ou inexistente em uma pesquisa de 2018 do Banco Internacional de Desenvolvimento e da Finnovista, os investidores ainda enxergam oportunidades. Entre os principais investidores de 2019 estão a argentina Kaszek Ventures e a brasileira Monashees, juntamente com as americanas Goldman Sachs, QED Investors, e Redpoint Ventures, e a japonesa Softbank, que anunciou em 2019 um fundo de tecnologia de US$ 5 bilhões focado na América Latina e Caribe.

As startups e Fintechs mais promissoras do mundo hoje operam como a Mastercard - em microssegundos. Por meio do premiado programa Start Path, a Mastercard habilita as startups de tecnologia em estágio avançado a expandirem rapidamente por meio de acesso à sua tecnologia, soluções especializadas e parceiros em todo o mundo. O impacto desses esforços está sendo observado na América Latina e em outros lugares, à medida que muitas das novas startups crescem e ganham acesso a novas fontes de financiamento. As Fintechs da LAC deverão prosperar no futuro neste mercado emergente, proporcionando benefícios tanto aos consumidores como às empresas.

Para saber mais sobre essas tendências e perspectivas na LAC e em todo o mundo, acesse o relatório completo (em inglês) aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078258/Mastercard_CB_Insights_PT.jpg

FONTE Mastercard

