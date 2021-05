Fireblocks dépasse les 600 milliards de dollars d'actifs numériques transférés

Les entreprises de détail comme Revolut, BlockFi Trading et Celsius stimulent la croissance de la plate-forme

NEW YORK, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ) a annoncé aujourd'hui qu'elle a sécurisé le stockage et le transfert de 637 milliards de dollars d'actifs numériques depuis son lancement en 2019. L'augmentation de 2 023 % du volume des transactions depuis l'année dernière est due à une augmentation de la demande dans les grandes applications destinées aux consommateurs qui lancent de nouveaux services ou qui passent à l'infrastructure Fireblocks pour réduire de manière significative les coûts opérationnels et les inefficacités.

La création de nouveaux portefeuilles Ethereum étant passée de 72,7 millions à près de 115,3 millions de mai 2020 à mai 2021, le coût de la gestion de milliers de portefeuilles de clients et du traitement de millions de transactions au quotidien a explosé. En utilisant la technologie de base dotée d'un calcul multipartite (MPC) agnostique à la blockchain de Fireblocks, ces entreprises tournées vers le commerce de détail ont pu réaliser jusqu'à 90 % d'économies sur les frais de gestion des ETH. Comparables aux portefeuilles multi-sig, une ancienne norme utilisée par les institutions pour gérer les crypto-monnaies, les technologies basées sur les MPC peuvent offrir de nouveaux avantages en matière de sécurité, d'évolutivité et de capacité à prendre en charge davantage d'actifs blockchain.

« Les plates-formes de vente au détail ont connu la plus forte augmentation des coûts opérationnels liée à la création exponentielle de nouvelles adresses de portefeuilles et aux frais de transaction sur le réseau ETH », a déclaré Michael Shaulov, PDG et cofondateur de Fireblocks. « Nous prévoyons que notre volume doublera avant la fin de l'année, car les entreprises d'actifs numériques continuent de s'éloigner de la technologie des portefeuilles multi-sig et commencent à introduire davantage d'offres pour le marché de détail en crypto en pleine croissance. »

Deux mois après l'intégration de Fireblocks, Revolut a fait état de 300 000 nouveaux clients en crypto-monnaies, dont 100 000 au cours des six premiers jours de cette année. Celsius Network, l'un des premiers clients de Fireblocks a également annoncé en avril qu'il a augmenté sa croissance à 500 000 nouveaux utilisateurs avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs numériques sous gestion, signalant la croissance continue de l'intérêt des consommateurs dans l'espace des actifs numériques.

« Grâce à Fireblocks, nous avons considérablement réduit les frais de blockchain pour les transferts de jetons Ether et ERC-20. La technologie MPC élimine le contrat intelligent multi-sig qui fait que les transactions consomment du gaz supplémentaire », a déclaré Max Sapelov, cofondateur et directeur technique de CoinLoan.

En fournissant aux institutions une plate-forme facile à utiliser et une API robuste, Fireblocks élimine la complexité du travail avec les actifs numériques tout en permettant aux plus grands fournisseurs de liquidités, aux bureaux de prêt, aux négociations hors cote et aux applications DeFi de bénéficier de mesures d'assurance, de conformité et de sécurité haut de gamme pour créer et développer des produits d'actifs numériques de manière fluide.

Fireblocks est la principale plateforme d'entreprise offrant une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux banques, aux fintechs, aux bourses, aux fournisseurs de liquidités, aux négociations hors cote et aux fonds spéculatifs de gérer en toute sécurité les actifs numériques à travers une large gamme de produits et de services. La technologie se compose du réseau Fireblocks et de l'infrastructure de portefeuille basée sur MPC. Fireblocks sert plus de 250 entreprises financières et a sécurisé plus de 637 milliards de dollars d'actifs numériques. Fireblocks dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs de stockage et de transit et offre une assistance mondiale 24h/24 et 7j/7. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.fireblocks.com .

