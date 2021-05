Fireblocks übersteigt 600 Milliarden Dollar an übertragenen digitalen Vermögenswerten

Einzelhandelsunternehmen wie Revolut, BlockFi Trading und Celsius treiben das Wachstum auf der Plattform an

NEW YORK, 19. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ) gab heute bekannt, dass es die Speicherung und den Transfer von 637 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten seit dem Start im Jahr 2019 gesichert hat. Der 2023-prozentige Anstieg des Transaktionsvolumens seit dem letzten Jahr ist auf einen Nachfrageschub bei großen verbraucherorientierten Apps zurückzuführen, die neue Dienste einführen oder auf die Fireblocks-Infrastruktur umsteigen, um Betriebskosten und Ineffizienzen deutlich zu reduzieren.

Mit der Schaffung neuer Ethereum-Wallets, die von Mai 2020 bis Mai 2021 von 72,7 Millionen auf fast 115,3 Millionen ansteigen, sind die Kosten für die Verwaltung von Tausenden von Kunden-Wallets und die Verarbeitung von Millionen von Transaktionen auf einer täglichen Basis in die Höhe geschnellt. Durch den Einsatz der Blockchain-agnostischen MPC-basierten Technologie von Fireblocks konnten diese Einzelhandelsunternehmen Kosteneinsparungen von bis zu 90 % bei den ETH-Verwaltungsgebühren erzielen. Vergleichbar mit Multi-Sig-Wallets, einem früheren Standard, der von Institutionen zur Verwaltung von Kryptowährungen verwendet wurde, können MPC-basierte Technologien neue Vorteile bieten, wenn es um Sicherheit, Skalierbarkeit und die Fähigkeit geht, mehr Blockchain-Assets zu unterstützen.

„Einzelhandelsplattformen haben den steilsten Anstieg der Betriebskosten im Zusammenhang mit der exponentiellen Schaffung neuer Wallet-Adressen und Transaktionsgebühren im ETH-Netzwerk erlebt", sagte Michael Shaulov, CEO und Mitbegründer von Fireblocks. „Wir gehen davon aus, dass sich unser Volumen noch vor Ende des Jahres verdoppeln wird, da die Unternehmen für digitale Vermögenswerte weiterhin von der Multi-Sig-Wallet-Technologie abrücken und mehr Angebote für den wachsenden Krypto-Einzelhandelsmarkt einführen werden."

Zwei Monate nach der Integration mit Fireblocks meldete Revolut 300.000 neue Kryptowährungskunden, von denen 100.000 in den ersten sechs Tagen dieses Jahres hinzukamen. Celsius Network, einer der ersten Kunden von Fireblocks, meldete im April ebenfalls ein Wachstum auf 500.000 neue Nutzer mit einem verwalteten digitalen Vermögen von über 10 Milliarden Dollar, was ein Zeichen für das weiter wachsende Interesse der Verbraucher an digitalen Assets ist.

„Dank Fireblocks konnten wir die Blockchain-Gebühren für Ether- und ERC-20-Token-Transfers deutlich reduzieren. Die MPC-Technologie macht den Multi-Sig-Smart-Contract überflüssig, der bei Transaktionen zusätzlichen Sprit verbraucht", sagt Max Sapelov, Co-Founder & CTO, CoinLoan.

Durch die Bereitstellung einer einfach zu bedienenden Plattform und einer robusten API beseitigt Fireblocks die Komplexität bei der Arbeit mit digitalen Vermögenswerten und ermöglicht es den größten Liquiditätsanbietern, Lending Desks, OTCs und DeFi-Anwendungen mit erstklassigen Versicherungs-, Compliance- und Sicherheitsmaßnahmen, reibungslos digitale Vermögensprodukte aufzubauen und zu skalieren.

Fireblocks ist eine führende Plattform für Unternehmen, die eine sichere Infrastruktur für das Bewegen, Speichern und Ausgeben von digitalen Assets bietet. Fireblocks ermöglicht Banken, Fintechs, Börsen, Liquiditätsanbietern, OTCs und Hedgefonds die sichere Verwaltung digitaler Assets über eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen. Die Technologie besteht aus dem Fireblocks-Netzwerk und der MPC-basierten Wallet-Infrastruktur. Fireblocks bedient über 250 Finanzinstitute und hat über 637 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten gesichert. Fireblocks verfügt über eine einzigartige Versicherungspolice, die Assets in Lagerung und Transport abdeckt und bietet 24/7 globalen Support. Weitere Informationen finden Sie unter www.fireblocks.com .

