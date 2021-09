Fireblocks opent nieuw kantoor in Zwitserland om zijn DACH-voetafdruk te vergroten

Medeoprichter van Bitcoin Suisse en voormalig vice-president van Morgan Stanley gaan samen de uitbreiding van Fireblocks in Zwitserland leiden

NEW YORK en ZÜRICH, 15 september 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com) kondigde vandaag aan dat het belangrijke middelen gaat aanwenden om zijn aanwezigheid en groei in de DACH-markt uit te breiden met de opening van een nieuw hoofdkantoor in Zwitserland. In de afgelopen zes maanden heeft Fireblocks de omvang van zijn Europese team verdubbeld om het groeiende aantal institutionele klanten in de regio van dienst te zijn, met bijna 200 klanten in de DACH-markt.

Om Fireblocks klantenbestand in de regio te ondersteunen heeft het bedrijf Richard Astle en Ana Santillan aangesteld als gedeelde Hoofden voor Zwitserland. Richard brengt uitgebreide kennis van de Zwitserse financiële dienstverleningssector met zich mee van vooraanstaande banken, waar hij onderdeel uitmaakte van de lancering van Swiss Crypto Vault en een van de oprichters was van de Bitcoin Suisse Institutional Services and Products Division. Ana's achtergrond ligt in de schuldkapitaalmarkten, zij heeft het Zwitserse vastrentende institutionele dienstenteam opgericht van Morgan Stanley. Ze bekleedde senior posities bij Goldman Sachs en Credit Suisse vermogensbeheer voordat ze de overstap maakte naar digitale activa. Met meer dan tien jaar financiële ervaring hebben Richard en Ana hedgefondsen, banken en zakelijke klanten geadviseerd bij het implementeren van de handel en bewaring van digitale activa.

"Het is belangrijk voor ons om samen te werken met in Zwitserland gevestigde bedrijven vanwege de waarde die ze naar de financiële markt brengen, omdat ze zich hebben bewezen als een van 's werelds toonaangevende financiële centra," aldus Michael Shaulov, CEO van Fireblocks. "Nu willen deze financiële instellingen snel producten implementeren voor het bewaren, verhandelen en tokeniseren van digitale activa en kiezen ze voor bewezen technologieën om hen te helpen voorop te blijven lopen in deze omgeving en veilig gebruik te maken van het wereldwijde crypto-ecosysteem."

Na het binnenhalen van meer dan 500 financiële instellingen en het uitbreiden van zijn bewaringstechnologie om $ 1 biljoen aan digitale activa te ondersteunen, versterkt Fireblocks zijn investering en focus in Zwitserland, een van de meest diverse en snelstgroeiende financiële hubs ter wereld. Verdere uitbreiding in de DACH-regio wordt aangedreven door een groei in de wens van financiële instellingen over de hele wereld om over te stappen van traditionele HSM's naar een infrastructuur die gebruikmaakt van MPC- en SGX-vertrouwelijk computergebruik. Afgelopen jaar heeft Fireblocks' R&D-team MPC-CMP ontwikkeld, een revolutionair nieuw MPC-algoritme, uitgegeven als open source-bijdrage aan de digitale activa-industrie om de beveiliging van digitale activa en het ondertekenen van transacties te verbeteren. Vandaag de dag hebben de van oorsprong Zwitserse instellingen als eerste MPC-CMP geïmplementeerd en blijven ze voorop lopen op het gebied van innovatie en acceptatie van digitale activa in Europa.

"Fireblocks was de eerste oplossing die vertrouwelijke cloud-computing en MPC-technologie in de digitale activaruimte bracht en we zijn blij om te zien dat deze aanpak wordt toegepast bij grote financiële instellingen", aldus Andy Flury, oprichter en CEO van AlgoTrader. "Nu Fireblocks stevig de Zwitserse markt betreedt en naadloos integreert met onze WIRESWARM-oplossingen om een enkele, totale ervaring te bieden, van handel tot afwikkeling en bewaring, kijken we ernaar om onze klanten en andere financiële instellingen toegang te bieden tot het bewezen Fireblocks technologieplatform voor bewaring en afwikkeling voor hun groeiende digitale activabedrijven."

Als onderdeel van zijn inspanningen om de groei van digitale activa in Zwitserland te ondersteunen, is Fireblocks onlangs toegetreden als lid van de Crypto Valley Association, een onafhankelijke, door de overheid gesteunde vereniging die is opgericht om optimaal te profiteren van de sterke kanten van Zwitserland om 's werelds toonaangevende blockchain en cryptografische technologie-ecosysteem te bouwen samen met Bitcoin Suisse, Accenture, Ledger, Okex, PWC, Kraken en andere leiders in het blockchain-domein.

"Als een vroege ondersteuner van Fireblocks zijn we er vast van overtuigd dat de banken en instellingen in de Zwitserse regio klaar zijn om hun oplossingen te gaan gebruiken, aangezien nieuwe producten en diensten zich voorbereiden om op de markt te komen", aldus Stefan Kuentz, investeringspartner bij Swisscom Ventures. "Fireblocks zal niet alleen in Zwitserland gevestigde banken en instellingen een gemakkelijke manier bieden om hun digitale activa-activiteiten te lanceren of uit te breiden, maar zal hen tevens rechtstreeks toegang geven tot de wereldwijde digitale activamarkt en liquiditeit."

Zwitserland is belangrijk als het gaat om de groei en ontwikkeling en adoptie van digitale activa, omdat het een van de eerste financiële sectoren was die cryptovaluta's en gedecentraliseerde financiën verwelkomde significant met een volledige verzameling regels om de sector te beheren. De regio huisvest meer dan 960 blockchain-/crypto-valutabedrijven, waaronder 11 unicorns, en biedt werk aan meer dan 5.000 mensen. In februari introduceerde Zwitserland een tokenized effectenwetgeving die het land in staat stelt om een van de meest geavanceerde rechtsgebieden ter wereld te zijn als het gaat om crypto.

Fireblocks ondersteunt sommeige van grootste banken ter wereld, zoals Siam Commercial Bank, SVB en Bank of New York Mellon (BNY), naast vele instellingen in de EU-regio, zoals Revolut, Algotrader, GSR Markets, Woorton, Enigma Securities en Scrypt Asset Management als het gaat om de bewaring, overdracht en uitgifte van digitale activa.

Fireblocks is een toonaangevend ondernemingsplatform dat een veilige infrastructuur verzorgt voor het verplaatsen, opslaan en uitgeven van digitale activa. Fireblocks stelt banken, fintechs, beurzen, liquiditeitsverschaffers, OTC's en hedgefondsen in staat om digitale activa voor een breed scala aan producten en diensten veilig te beheren. De technologie bestaat uit het Fireblocks-netwerk en op MPC-gebaseerde wallet-infrastructuur. Fireblocks bedient meer dan 500 financiële instanties en heeft meer dan $1 biljoen aan digitale activa binnengehaald. Fireblocks heeft een unieke verzekeringspolis die activa in opslag en transport dekt en 24/7 wereldwijde ondersteuning biedt. Ga voor meer informatie naar www.fireblocks.com.

