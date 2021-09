Fireblocks ouvre un nouveau bureau en Suisse pour étendre sa présence en Allemagne, en Autriche et en Suisse

Un membre fondateur de Bitcoin Suisse et un ancien vice-président de Morgan Stanley vont codiriger l'expansion de Fireblocks en Suisse

NEW YORK et ZURICH, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com), a annoncé aujourd'hui son intention de consacrer des ressources importantes à l'expansion de sa présence et de sa croissance sur le marché Allemagne-Autriche-Suisse avec l'ouverture d'un nouveau bureau basé en Suisse. Au cours des six derniers mois, Fireblocks a doublé la taille de son équipe européenne pour servir le nombre croissant de clients institutionnels dans la région, avec près de 200 clients sur le marché Allemagne-Autriche-Suisse.

Pour servir la clientèle de Fireblocks dans la région, la société a nommé Richard Astle et Ana Santillan comme co-directeurs pour la Suisse. Richard apporte une connaissance approfondie du secteur des services financiers suisses, acquise dans des banques de premier plan où il a participé au lancement de Swiss Crypto Vault et a été un membre fondateur de la division des services et produits institutionnels de Bitcoin Suisse. Ana est spécialisée dans les marchés de capitaux de la dette, ayant mis en place l'équipe de services institutionnels de titres à revenu fixe chez Morgan Stanley en Suisse. Elle a occupé des postes de direction en gestion de patrimoine chez Goldman Sachs et Credit Suisse avant de se lancer dans les actifs numériques. Avec plus d'une décennie d'expérience financière, Richard et Ana ont conseillé des fonds spéculatifs, des banques et des entreprises clientes en matière de négociation et de conservation d'actifs numériques.

« Il est important pour nous de travailler avec des entreprises basées en Suisse en raison de la valeur qu'elles apportent au marché financier, car elles se sont imposées comme l'une des principales places financières du monde », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « Aujourd'hui, ces institutions financières cherchent à déployer rapidement des produits de conservation, de négociation et de tokénisation d'actifs numériques et se tournent vers des technologies approuvées pour les aider à rester à l'avant-garde de ce secteur et à exploiter en toute sécurité l'écosystème cryptographique mondial. »

Après avoir embarqué plus de 500 institutions financières et développé sa technologie de conservation pour gérer 1 000 milliards de dollars d'actifs numériques, Fireblocks renforce son investissement et sa présence en Suisse, l'un des centres financiers les plus diversifiés et à la croissance la plus rapide au monde. La poursuite de l'expansion dans la région Allemagne-Autriche-Suisse est motivée par une augmentation de la demande des institutions financières du monde entier, qui souhaitent passer des HSM traditionnels à une infrastructure utilisant l'informatique confidentielle basée sur MPC et SGX. L'année dernière, l'équipe de R&D de Fireblocks a développé MPC-CMP, un nouvel algorithme MPC révolutionnaire, lancé sous forme de contribution open source au secteur des actifs numériques afin de renforcer la sécurité de ces actifs et la vitesse de signature des transactions. Aujourd'hui, les institutions nationales suisses ont été les premières à utiliser le MPC-CMP, restant ainsi à la pointe de l'innovation et de l'adoption des actifs numériques en Europe.

« Fireblocks a été la première solution à introduire l'informatique confidentielle basée sur le cloud et la technologie MPC dans l'espace des actifs numériques et nous sommes heureux de voir que cette approche est adoptée par de grandes institutions financières », a déclaré Andy Flury, fondateur et PDG d'AlgoTrader. « Avec la forte pénétration de Fireblocks sur le marché suisse et l'intégration transparente avec nos solutions WIRESWARM pour offrir une expérience unique de bout en bout, de la négociation à la conservation en passant par le règlement , nous avons hâte que nos clients et toutes les institutions financières puissent accéder à la plateforme technologique éprouvée de conservation et de règlement de Fireblocks pour leurs activités croissantes liées aux actifs numériques. »

Dans le cadre des efforts qu'elle mène pour soutenir la croissance des actifs numériques en Suisse, Fireblocks est devenue récemment membre de The Crypto Valley Association, une association indépendante, soutenue par le gouvernement, fondée pour tirer pleinement parti des forces de la Suisse pour construire le premier écosystème mondial de technologies blockchain et cryptographiques avec Bitcoin Suisse, Accenture, Ledger, Okex, PWC, Kraken parmi d'autres leaders de l'espace blockchain.

« En tant que partenaire financier de longue date de Fireblocks, nous sommes convaincus que les banques et les institutions de la région helvétique sont prêtes à intégrer ses solutions, alors que de nouveaux produits et services se préparent à être commercialisés », a déclaré Stefan Kuentz, partenaire d'investissement chez Swisscom Ventures. « Non seulement Fireblocks permettra aux banques et institutions basées en Suisse de lancer ou de développer facilement leurs activités liées aux actifs numériques, mais l'entreprise servira également de voie directe pour se connecter au marché mondial des actifs numériques et des liquidités. »

La Suisse est importante pour la croissance, le développement et l'adoption des actifs numériques car le secteur financier du pays a été l'un des premiers à accueillir les crypto-monnaies et la finance décentralisée et dispose d'un ensemble complet de réglementations pour régir le secteur. La région compte plus de 960 entreprises de blockchain/crypto-monnaies, qui comprennent 11 licornes et emploient plus de 5 000 personnes. En février, la Suisse a adopté une loi sur les valeurs mobilières tokenisées qui permet au pays de disposer de l'une des juridictions les plus avancées au monde en matière de crypto-monnaie.

Fireblocks s'est développée pour servir certaines des plus grandes banques mondiales telles que Siam Commercial Bank, SVB, et Bank of New York Mellon (BNY), ainsi que de nombreuses institutions basées dans la région de l'UE comme Revolut, Algotrader, GSR Markets, Woorton, Enigma Securities et Scrypt Asset Management pour la conservation, le transfert et l'émission d'actifs numériques.

Fireblocks est la principale plateforme d'entreprise offrant une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux banques, aux fintechs, aux bourses, aux fournisseurs de liquidités, aux OTC et aux fonds spéculatifs de gérer en toute sécurité les actifs numériques à travers une large gamme de produits et de services. La technologie se compose du réseau Fireblocks et de l'infrastructure de portefeuille basée sur MPC. Fireblocks sert plus de 500 entreprises financières et a sécurisé plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs numériques. Fireblocks dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs de stockage et de transit et offre une assistance mondiale 24h/24 et 7j/7. Pour plus d'informations, consultez le site Webwww.fireblocks.com.

