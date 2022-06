FIRESTONE BUILDING PRODUCTS ONTHULT NIEUWE MERKIDENTITEIT ALS ONDERDEEL VAN HOLCIM

Firestone , een belangrijke leverancier van toonaangevende systemen op het gebied van dak-, wand- en bekledingssystemen, wordt Elevate™

NASHVILLE, Tennessee, 22 juni 2022 /PRNewswire/ -- Firestone Building Products kondigt vandaag met trots aan dat het de naam en merkidentiteit van Holcim heeft aangenomen en daarmee de bouwschildivisie van de Solutions & Products Business Unit van Holcim wordt. Het iconische merk van Firestone, een erkende marktleider op het gebied van dak-, wand- en bekledingssystemen, wordt Elevate™ en symboliseert de voortdurende inzet van Holcim om superieure kwaliteit en innovatie te leveren met geavanceerde bouwoplossingen. Het aanbod van bouwschiloplossingen van Holcim omvat wand-, bekleding- en waterafstotende systemen voor commerciële en residentiële toepassingen. Het brengt een aantal van de meest vertrouwde en hoogwaardige merken in zijn sector bij elkaar, waaronder Gaco, GenFlex en Malarkey Roofing Products, en Elevate, de nieuwe merknaam voor Firestone daksystemen.

"In de afgelopen 40 jaar heeft Firestone een reputatie opgebouwd als leider en innovator in de commerciële daksector. En nu maken we het officieel: we combineren het iconische erfgoed van Firestone Building Products met de toekomstige focus van Holcim op het versnellen van duurzame groei", aldus Jamie Gentoso, global head, Solutions & Products voor Holcim. Nu we dit nieuwe hoofdstuk van groei openen met topmerken als Elevate en Malarkey, zet ik me in om bij te dragen aan het succes van onze klanten met een rigoureuze focus op geavanceerde oplossingen, superieure kwaliteit en innovatie."

ELEVATE

Firestone, een belangrijke leverancier van toonaangevende systemen op het gebied van dak-, wand- en bekledingssystemen, wordt Elevate. Gebouwd op het iconische merk en de nalatenschap van Firestone, vertegenwoordigt Elevate de inzet van Holcim om superieure kwaliteit en innovatie te leveren met geavanceerde bouwoplossingen. Het merk Elevate levert de producten en oplossingen van de hoogste kwaliteit om de gedeelde uitdagingen van de sector op te lossen.

Onder het nieuwe merk Elevate zullen de mensen, producten en normen die binnen de sector vertrouwd zijn, hetzelfde blijven. Verkoopvertegenwoordigers en distributienetwerken zullen dezelfde superieure klantenservice en productondersteuning blijven bieden. Klanten zullen Elevate zien evolueren als de merknaam van vertrouwde producten zoals RubberGard™ EPDM en UltraPly™ TPO, die allemaal op de markt zullen blijven. Daarnaast zullen de hoogwaardige oplossingen, het netwerk van gelicentieerde applicators en toonaangevende garanties onveranderd blijven.

HOLCIM

Firestone Building Products wordt de bouwschildivisie binnen de Solutions & Products Business Unit van Holcim. Het verenigt een krachtige portfolio van gerespecteerde merken die baanbrekende oplossingen bieden voor commerciële en residentiële klanten over de hele wereld. Hoewel de kern van het bedrijf hetzelfde blijft, zal de bouwschildivisie van Holcim zich inzetten voor het ontwikkelen van producten en processen van de hoogste kwaliteit over de hele wereld, het verhogen van de normen voor bouwoplossingen door ervoor te zorgen dat ze zowel innovatief als duurzaam zijn, en het tegemoet komen aan lokale behoeften.

"Samen zetten Holcim en Elevate zich in om met onze klanten en partners nieuwe hoogtes te bereiken", vervolgt Gentoso. "We kijken ernaar uit samen onze nieuwe toekomst op te bouwen!"

Over Holcim

Firestone Building Products wordt Holcim. Holcim bouwt vooruitgang voor mensen en de planeet. Als wereldleider op het gebied van innovatieve en duurzame bouwoplossingen maakt Holcim groenere steden, slimmere infrastructuur en het verbeteren van de levensstandaard over de hele wereld mogelijk. Omdat duurzaamheid de kern van zijn strategie vormt, wordt Holcim een net zero-bedrijf, met zijn mensen en gemeenschappen in het hart van het succes. Het bedrijf stimuleert circulair bouwen als wereldleider op het gebied van recycling om meer te bouwen met minder. Holcim is het bedrijf achter een aantal van 's werelds meest vertrouwde merken in de bouwsector, waaronder ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge en Malarkey Roofing Products. Holcim heeft wereldwijd 70.000 mensen in dienst die gepassioneerd zijn over het opbouwen van vooruitgang voor mensen en de wereld in vier bedrijfssegmenten: cement, kant-en-klaar beton, aggregaten, en oplossingen en producten.

