FIRESTONE BUILDING PRODUCTS REVELA NOVA IDENTIDADE DE MARCA COMO PARTE DA HOLCIM

A Firestone , fornecedora de primeira linha de sistemas de telhados, paredes e revestimentos líderes do setor, passa a se chamar Elevate™

, fornecedora de primeira linha de sistemas de telhados, paredes e revestimentos líderes do setor, passa a se chamar Elevate™ A marca Elevate™ simboliza o compromisso contínuo da Holcim com a qualidade e a inovação superiores para soluções avançadas para o setor de construção civil

A Firestone Building Products passa a ser a divisão de Envelopes de Construção da Holcim, um importante mecanismo de crescimento de sua unidade de negócios Soluções e Produtos

A nova identidade do grupo reúne algumas das marcas mais confiáveis do país no setor da construção.

NASHVILLE, Tennessee, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Firestone Building Products tem o orgulho de anunciar na data de hoje que está adotando o nome e a identidade da marca Holcim, tornando-se a divisão de Envelopes de Construção da Holcim, parte de sua unidade de negócios Soluções e Produtos. A marca icônica da Firestone, líder reconhecida do setor em sistemas de telhados, paredes e revestimentos, passa a se chamar Elevate™, simbolizando o compromisso contínuo da Holcim em oferecer qualidade e inovação superiores com soluções avançadas para construção. A gama de soluções de envelope de construção da Holcim inclui sistemas de paredes, revestimentos e impermeabilização para aplicações comerciais e residenciais. Ela agrega algumas das marcas mais confiáveis e de alta qualidade em seu setor, como Gaco, GenFlex e Malarkey Roofing Products, bem como a Elevate, a nova marca de sistemas de telhados da Firestone.

"Nos últimos 40 anos, a Firestone conquistou uma reputação como líder e inovadora no setor de telhados comerciais. E agora estamos formalizando a mudança; estamos unindo o legado icônico da Firestone Building Products com o foco futuro da Holcim em acelerar o crescimento ecológico", disse Jamie Gentoso, diretor global da unidade de Soluções e Produtos da Holcim. À medida que abrimos este novo capítulo de crescimento com marcas estrelas, como Elevate e Malarkey, estou assumindo o compromisso de contribuir para o sucesso de nossos clientes com enfoque rigoroso em soluções avançadas, qualidade superior e inovação."

ELEVATE

A Firestone, fornecedora de primeira linha de sistemas de telhados, paredes e revestimentos líderes do setor, passa a se chamar Elevate. Com base na marca icônica e no legado da Firestone, a Elevate representa o compromisso assumido pela Holcim de oferecer qualidade e inovação superiores com soluções avançadas de construção. A marca Elevate oferecerá produtos e soluções da mais alta qualidade para atender aos desafios compartilhados do setor.

Sob a nova marca Elevate, as pessoas, os produtos e os padrões confiáveis do setor permanecerão os mesmos. Os representantes de vendas e as redes de distribuição continuarão a fornecer o mesmo de nível superior de atendimento ao cliente e suporte ao produto. Os clientes testemunharão a evolução da Elevate como o nome da marca em produtos confiáveis como o EPDM RubberGard™ e o TPO UltraPly™, os quais permanecerão no mercado. Além disso, as soluções de alta qualidade, a rede de aplicadores certificados e as garantias líderes do setor permanecerão inalteradas.

HOLCIM

A Firestone Building Products está se tornando a divisão de Envelopes de Construção da Holcim em sua unidade de negócios de soluções e produtos. Ela reúne um poderoso portfólio de marcas respeitadas que oferecem soluções inovadoras para clientes comerciais e residenciais em todo o mundo. Embora o núcleo da empresa continue sendo o mesmo, a divisão de envelopes de construção da Holcim estará empenhada em desenvolver produtos e processos da mais alta qualidade em todo o mundo, elevando os padrões das soluções de construção, garantindo que sejam inovadoras e sustentáveis, ao mesmo tempo em que atende às necessidades locais.

"Juntas, a Holcim e a Elevate estão comprometidas em atingir novos patamares juntamente com nossos clientes e parceiros", complementou Jamie Gentoso. "Esperamos construir nosso novo futuro juntos!"

Sobre a Holcim

A Firestone Building Products passa a fazer parte da Holcim. A Holcim desenvolve progresso para as pessoas e para o planeta. Como líder global em soluções de construção inovadoras e sustentáveis, a Holcim está viabilizando cidades mais ecológicas, infraestrutura mais inteligente e melhorando os padrões de vida em todo o mundo. Com a sustentabilidade no centro de sua estratégia, a Holcim está se tornando uma empresa com zero emissões de carbono, com seus funcionários e comunidades no centro de seu sucesso. A empresa está impulsionando a construção circular como líder mundial em reciclagem para construir mais com menos. A Holcim é a empresa por trás de algumas das marcas mais confiáveis do mundo no setor de construção, como ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge e Malarkey Roofing Products. A Holcim é composta por 70 mil pessoas em todo o mundo que têm paixão por construir o progresso para as pessoas e o planeta por meio de quatro segmentos de negócios: Cimento, Concreto Pronto, Agregados e Soluções e Produtos.

FONTE Firestone Building Products

SOURCE Firestone Building Products