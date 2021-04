Firm&Lyft™: técnica traz de volta a firmeza da pele e promove efeito lifting imediato

SÃO PAULO, 5 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Os procedimentos estéticos estão em constante avanço e evolução, propiciando técnicas cada vez mais modernas. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, em inglês)1, em uma pesquisa desenvolvida no final de 2019, procedimentos para melhorar a região do rosto, como aplicações de toxina botulínica, ácido poli-L-lático e ácido hialurônico, estão entre os cinco procedimentos mais procurados em todo o mundo. O Brasil, por exemplo, foi o segundo país que mais fez tratamentos com ácido hialurônico em 2019. Ainda segundo a instituição, essas aplicações estão superando procedimentos cirúrgicos que são mais invasivos.

Entre os efeitos mais procurados nesse tipo de tratamento, está o combate à flacidez e ao envelhecimento da pele do rosto. E é justamente isso que traz a Firm&Lyft Technique. Desenvolvida pela Galderma Aesthetics, essa técnica combina o uso de um bioestimulador de colágeno e um ácido hialurônico com alto poder de lifting, respectivamente, Sculptra® e Restylane Lyft® ou Restylane Defyne®, para sustentar e levantar pontos estratégicos da face, deixando o rosto mais jovem e descansado.

O Sculptra® é um bioestimulador de colágeno de origem não animal à base de ácido poli-L-lático (PLLA). Ou seja, é um produto biocompatível, que estimula o organismo a produzir seu próprio colágeno e traz um resultado gradual de firmeza à moldura do rosto do paciente.

"Como o ácido poli-L-lático é uma substância biocompatível, sua absorção ocorre de forma mais fácil, permitindo resultados mais seguros e que respeitam as características naturais de cada corpo. Seu principal papel na técnica Firm&Lyft é melhorar a firmeza e sustentação da pele", ressalta a dermatologista Dra. Cintia Cunha (CRM MG-45305).

Já o Restylane Lyft® e Restylane Defyne® são géis com alta capacidade de lifting desenvolvidos à base de ácido hialurônico, substância natural da pele que é aplicada em pontos estratégicos da face, como bochechas e bigode chinês, e proporciona sustentação e lifting. Sua ação melhora a forma, contorno e definição do rosto. Dra. Cintia explica, "A técnica Firm&Lyft™ consiste na aplicação de ácido hialurônico em pontos de sustentação do rosto, como nas maçãs da face, no mesmo dia da aplicação do ácido poli-L-lático para estimular a produção de colágeno. É válido ressaltar que o bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático não pode ser aplicado nas regiões do rosto de maior movimento, como testa, perto da boca e ao redor dos olhos. Ou seja, apesar dos produtos serem associados, suas aplicações são feitas em pontos faciais distintos, cada um agindo ao seu propósito para recuperar a qualidade da pele".

O foco dessa abordagem está nos resultados satisfatórios e naturais, atuando em áreas que favorecem uma aparência mais jovial e que garantem um efeito lifting utilizando menos preenchedor.

Vale destacar que esse tipo de procedimento só deve ser feito em consultórios especializados, por um profissional da saúde habilitado capaz de avaliar e definir o melhor tratamento e determinar os pontos de aplicação.

