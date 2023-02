Firma FutureDial prezentuje Decision Manager™ - nowy program do automatyzacji przepływu pracy w serwisach regeneracji urządzeń mobilnych

Customizowany system automatyzuje procesy decyzyjne oparte na regule biznesowej „jeżeli...to" oraz wyznaczanie trasy przepływu urządzeń mobilnych w serwisach regeneracyjnych w magazynach działających w mobilnych łańcuchach dostaw.

SUNNYVALE, Kalifornia, 27 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka FutureDial Incorporated, czołowy producent rozwiązań w obszarze zarządzania automatyzacją, informacją i logistyką w branży urządzeń mobilnych, zaprezentowała swoją najnowszą innowację - program Decision Manager™ do automatyzacji procesów decyzyjnych w oparciu o regułę biznesową „jeżeli...to" w zakładach zajmujących się regeneracją używanych urządzeń mobilnych.

FutureDial już od ponad 20 lat tworzy innowacje dla branży logistyki zwrotnej w mobilnym łańcuchu dostaw. Decision Manager™ to najnowszy produkt w renomowanej ofercie rozwiązań automatyzacyjnych FutureDial. Zastosowano w nim najnowocześniejszą technologię na potrzeby branży regeneracji urządzeń mobilnych. Rozwiązania FutureDial wykorzystano jako dotąd w 1,5 mld testach urządzeń mobilnych.

Innowacyjna technologia usprawnia procesy decyzyjne w serwisach regeneracyjnych

Decision Manager™ automatyzuje procesy decyzyjne w magazynach, przyspieszając obsługę i trasowanie urządzeń przy jednoczesnym ograniczeniu wąskich gardeł i błędów. System automatyzuje ustalone przez klienta reguły biznesowe, zapewniając odpowiednią synchronizację i precyzję na linii technologicznej, co przyspiesza przepływ pracy i zwiększa wydajność.

Komentarz Angel Anderson, dyrektorki ds. rozwiązań produktowych w FutureDial: „Decision Manager powstał z myślą o automatyzacji ustalanych przez klienta reguł biznesowych >>jeżeli...to<<, według których przebiega cała obsługa procesu regeneracji urządzenia mobilnego w różnych punktach kontaktu. Rozwiązanie to zapewnia elastyczność przepływu pracy z urządzenia na urządzenie. Procesy decyzyjne i trasowanie urządzenia odbywają się w oparciu o stan, w jakim znajdują się poszczególne urządzenia. Atutem naszego systemu jest to, że nie ogranicza się on do przypisania tej samej trasy dla całych partii urządzeń - jego działanie ma charakter sytuacyjny, dostosowany do specyficznych potrzeb dla danego urządzenia w określonym punkcie procesu".

Wyeliminowanie spekulacji w procesie decyzyjnym

Decision Manager™ można customizować na potrzeby różnych przypadków zastosowania w całym procesie. Steve Manning, dyrektor ds. strategii w FutureDial, wskazuje tutaj na wyeliminowanie elementów spekulacyjnych, udoskonalenie procesu decyzyjnego i usprawnienie przepływu pracy w serwisach regeneracji urządzeń mobilnych: „Cieszymy się bardzo z wprowadzenia na rynek tej rewolucyjnej technologii. Decision Manager to rozwiązanie cechujące się ogromną elastycznością, dzięki czemu można je stosować w najróżniejszych scenariuszach. System ten usprawnia przepływ pracy, umożliwiając obsłużenie większej liczby telefonów w krótszym czasie i z większą wydajnością".

Niezależny lub zintegrowany z systemami klienta

Decision Manager™ może działać samodzielnie lub w integracji z innymi rozwiązaniami FutureDial, np. SMART Receive™, czy też z funkcjonującym u klienta magazynowym systemem informatycznym lub innymi systemami zewnętrznymi. Program Decision Manager™ działa w chmurze, dlatego nie trzeba go instalować. Potrzebna jest natomiast jego integracja z innymi systemami, przy czym nie ma konieczności podłączania dodatkowego sprzętu.

Jak wyjaśnia Angel Anderson: „Główną zaletą programu Decision Manager jest to, że na poziomie systemu nie ma potrzeby zaszywania dużej ilości danych specyficznych dla stosowanej przez klienta reguły „jeżeli...to", wystarczy zwykła integracja. Zadanie to zlecane jest na zewnątrz do chmury, zmniejszając nakłady czasu i pracy po stronie klienta. System cechuje się szerokimi możliwościami customizacji i łatwością przystosowania do specyficznych reguł biznesowych, co pozwala na sprawne zintegrowanie go z funkcjonująca infrastrukturą, jak również dostosowanie do zwiększonej skali działalności".

Łatwa konfiguracja przyspiesza proces implementacji

Decision Manager™ zaprojektowano z myślą o łatwej konfiguracji profili reguł i prostej obsłudze. Za pomocą prostej konsoli administratorzy tworzą, wybierają i załadowują odpowiednie dla działalności przedsiębiorstwa profile reguł biznesowych. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi systemami i Decision Manager™ odbywa się przez interfejs chmury. Tym samym klienci mogą z jednego centralnego poziomu przechowywać i łatwo konfigurować reguły biznesowe (decyzja/warunek „jeżeli...to") dla wszystkich punktów kontaktu w serwisie regeneracji urządzeń mobilnych.

Zainteresowani dalszymi informacjami na temat programu Decision Manager™ mogą nawiązać kontakt mailowy: [email protected].

FutureDial

Założona w 1999 r. firma FutureDial jest liderem w dziedzinie rozwiązań automatyzacyjnych na potrzeby łańcucha dostaw urządzeń mobilnych. Przyświeca jej misja zrewolucjonizowania procesu regeneracji urządzeń używanych, tak by był on bardziej wydajny i opłacalny. Łatwa w użyciu, posiadająca certyfikat ADISA zautomatyzowana platforma SMART Processing Platform™ ogranicza liczbę kontaktów operatora z urządzeniem, oszczędzając czas i pieniądze firm zajmujących się odkupem urządzeń, operatorów zajmujących się logistyką firm trzecich (3PL), operatorów usług bezprzewodowych i producentów urządzeń (OEM). Dzięki konsolidacji przepływów pracy i dostarczanej wiedzy na temat działalności firmy FutureDial sprawia, że przedsiębiorstwo jest bardziej wydajne i opłacalne, a jego oferta bardziej dostosowana do potrzeb klienta. Informacje można znaleźć na stronie http://www.futuredial.com lub pod adresem [email protected].

