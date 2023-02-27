Новый Decision Manager™ от FutureDial.

Новое решение ™ FutureDial обеспечивает автоматизацию рабочих процессов при обновлении мобильных устройств.

Настраиваемая система обеспечивает автоматизацию процесса принятия решений и маршрутизации мобильных устройств, находящихся в процессе модернизации на складах мобильных логистических цепей

САННИВЕЙЛ, Калифорния, 27 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания FutureDial Incorporated, ведущий поставщик решений в области автоматизации, управления информацией и логистикой для индустрии мобильных устройств, объявила о выпуске своей новейшей инновации ― Decision Manager™, которая автоматизирует "if-then" бизнес-правило принятия решений для обработки бывших в употреблении мобильных телефонов на ремонтных складах.

Компания FutureDial уже более 20 лет занимается внедрением инноваций в сфере реверсивной логистики в рамках мобильной цепи поставок. Decision Manager™ — это последнее дополнение к проверенной платформе решений автоматизации FutureDial с передовыми технологиями для индустрии ремонта мобильных телефонов. На мобильных устройствах с использованием средств FutureDial было проведено более 1,5 миллиардов испытаний.

Инновационные технологии улучшают процесс принятия решений на предприятиях по ремонту Decision Manager™ автоматизирует процесс принятия решений на складских операциях, обеспечивая автоматизированное руководство для ускорения принятия решений по обработке и маршрутизации, уменьшая количеста узких мест и ошибок. Система автоматизирует заранее заданные бизнес-правила заказчика, обеспечивая своевременное и точное руководство по всей линии обработки, ускоряя рабочий процесс и повышая эффективность.

По словам Ангела Андерсона, менеджера по продуктам FutureDial: «Мы разработали Decision Manager для автоматизации специфических для клиента бизнес-правил и логики «if-then», которые управляют всем, что касается того, как мобильное устройство обрабатывается в различных точках взаимодействия в операции восстановления. Гибкие рабочие процессы легко применяются от устройства к устройству. Уникальное состояние каждого устройства определяет индивидуальные решения и маршрутизацию. Эта система уникальна тем, что она не просто назначает одну и ту же маршрутизацию для групп устройств; все определяется ситуативно, на основе уникального потока устройств в данный момент времени".

Устранение предположений при обработке решений

Decision Manager™ настраивается для различных вариантов использования на протяжении всей операции обработки. Директор по стратегии FutureDial Стив Мэннинг рассказал об устранении предположений, улучшении процесса принятия решений и оптимизации рабочих процессов для обработки мобильных устройств: «Мы рады представить на рынке эту революционную технологию. Decision Manager является чрезвычайно гибким в различных сферах применения. Система оптимизирует рабочие процессы операторов, позволяя обрабатывать больше телефонов за меньшее время и с большей эффективностью".

Автономный или интегрированный с клиентскими системами Systems Solution ™ может работать как автономный продукт или может быть интегрирован с другими решениями FutureDial, такими как SMART Receive™, а также с существующей системой управления складом клиента. Warehouse Management System или другие внешние системы. Как облачное решение, Decision Manager™ не является устанавливаемым программным обеспечением, а интегрируется с другими системами, и для него не требуются аппаратные компоненты.

Ангел Андерсон объясняет, что «ключевое преимущество Decision Manager является то, что на уровне системы заказчика не требуется обширное жесткое кодирование специфической для клиента логики "if-then"; необходима лишь простая интеграция. Это задание передается на облачный уровень системы, что позволяет сэкономить время и усилия со стороны клиента. Эта система легко адаптируется к индивидуальным требованиям и легко адаптируется к уникальным бизнес-правилам, беспрепятственно интегрируется с существующей инфраструктурой и масштабируется для роста».

Простая конфигурация, обеспечивающая эффективное решение о развертывании ™, обеспечивает простоту настройки профилей правил и простоту эксплуатации. Администраторы используют простую консоль для создания, выбора и загрузки профилей бизнес-правил «if-then», необходимых для их работы, и все системы взаимодействуют с Decision Manager™ через облачный интерфейс. Это обеспечивает клиентам централизованное местоположение для хранения и простой настройки своих бизнес-правил (логика решения/состояния) для всех точек взаимодействия, используемых в процессе обработки мобильных устройств.

Для получения более подробной информации о решении UNA™ обращайтесь в компанию по адресу: [email protected]

Информация о компании FutureDial

Founded, входящей в состав подразделения 1999, FutureDial является лидером в области автоматизации для цепи поставок мобильных устройств. Миссия компании заключается в том, чтобы коренным образом изменить методы реконструкции предварительно принадлежащих ей устройств в целях повышения эффективности и рентабельности. Простая в использовании, сертифицированная ADISA, автоматизированная платформа SMART Processing Platform™ от FutureDial сокращает количество прикосновений оператора, экономя время и деньги для компаний, осуществляющих обратный выкуп, сетевых операторов, сторонних поставщиков логистических услуг (3PL), производителей (OEM-производителей) и утилизаторы бывших в употреблении устройств. Объединяя рабочие процессы и анализируя бизнес-операции, FutureDial делает эти предприятия более эффективными, прибыльными и реагирующими на их потребности клиентов. Посетите сайт http://www.futuredial.com или отправьте электронное сообщение по адресу [email protected]

Контакты для прессы:

Брюс Брангер, Менеджер Marcom, FutureDial Incorporated Тел.: (40

8) 245-8880 доб. 206, электронная почта: [email protected]

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