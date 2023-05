Firma Hisense na liście wpływowych chińskich przedsiębiorstw magazynu Fortune

QINGDAO, Chiny, 8 maja 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka produkująca urządzenia AGD i elektronikę użytkową, ponownie trafiła na listę wpływowych chińskich przedsiębiorstw w obszarze ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) zestawioną przez magazyn Fortune, w uznaniu za doskonałe wyniki w dziedzinie badań i rozwoju technologii, produkcji oraz partnerstwa w obrębie łańcucha dostaw.

Hisense has once again been named to Fortune China’s ESG Influential Listing

Wszystkie firmy ujęte w zestawieniu podejmują znaczące wysiłki na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony pracowników i wspierania społeczności, a także podążają ścieżką zrównoważonego i integracyjnego wzrostu. Przy coraz większym nacisku na odpowiedzialność społeczną (która stanowi część chińskiej strategii podwójnego ograniczania śladu węglowego), Hisense uznaje również znaczenie podejmowania globalnych wysiłków, które wykraczają poza Azję i przynoszą korzyści innym krajom świata.

W uzasadnieniu włączenia Hisense na listę wpływowych chińskich przedsiębiorstw magazynu Fortune napisano: „W tym roku firma Hisense została szczególnie doceniona za swoją pracę, która wykorzystuje dostępne w Chinach możliwości budowania systemów fotowoltaicznych, magazynowania energii, prądu stałego oraz elastyczności (PEDF), aby tworzyć i użytkować zaawansowaną, samodzielnie opracowaną technologię centralnych systemów klimatyzacji. Postęp ten zmienia system klimatyzacji z dużego odbiornika energii na stację przesyłową rozproszonego systemu energetycznego. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować wady tradycyjnej klimatyzacji, związane ze znacznym zużyciem energii i wysoką emisją dwutlenku węgla, a także wprowadza innowacje techniczne do tradycyjnego przemysłu klimatyzacyjnego".

„Dodatkowo firma Hisense poprawiła wydajność wykorzystania wody i zmniejszyła stopień jej zanieczyszczenia poprzez działania w różnych obszarach, takich jak wybór lokalizacji zakładu, wdrożenie transformacji technicznej, produkcja oraz wybór partnera w łańcuchu dostaw. Jednocześnie firma aktywnie promuje lokalny recykling ścieków przemysłowych, optymalizuje wskaźnik ponownego wykorzystania ścieków przemysłowych w fabryce i nieustannie zmniejsza zużycie czystej wody".

Aspirując do miana najbardziej niezawodnej marki na świecie z ponad stuletnim doświadczeniem, Hisense nieustannie dąży do tego, by dostarczać innowacje technologiczne milionom rodzin na całym świecie dzięki wysokiej jakości produktom i zapewnianiu użytkownikom wspaniałych doświadczeń.

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Działalność Hisense obejmuje produkty multimedialne (z naciskiem na Smart TV), sprzęt AGD oraz inteligentne informacje IT. W ostatnim czasie firma Hisense notuje gwałtowny rozwój i obecnie działa w ponad 160 krajach.

