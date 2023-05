Hisense indicada para o Índice Fortune de Influência em ESG da China 2023

QINGDAO, China, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca de tecnologia de consumo e importante fornecedora internacional de eletrodomésticos, foi mais uma vez indicada para o Índice Fortune de Influência em ESG da China por seu excelente desempenho nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, fabricação e parcerias na cadeia de suprimentos.

A Hisense foi mais uma vez nomeada para a lista 'ESG Influential' da Fortune China (PRNewsfoto/Hisense)

As empresas selecionadas no índice têm feito esforços notáveis para melhorar o meio ambiente, proteger os funcionários e apoiar as comunidades, explorando um caminho para o crescimento sustentável e inclusivo. Com um foco cada vez mais significativo na responsabilidade social (que faz parte da estratégia de "carbono duplo" da China), a Hisense também reconhece a importância de um esforço global, que vá além da Ásia, para o benefício de todos os outros países do mundo.

O Índice ESG 2023 da Fortune China emitiu a seguinte observação: "Este ano, a Hisense destacou-se especialmente pela iniciativa que aproveita a oportunidade de construção 'solar fotovoltaica, armazenamento de energia, corrente contínua e flexibilidade' (PEDF) criada pela China para gerar e empregar recursos avançados de tecnologia autodesenvolvida para sistemas de ar condicionado central. Esse avanço transforma o sistema de ar condicionado de um grande consumidor de energia para uma estação de transferência do sistema de energia distribuída. Isso soluciona as desvantagens do grande consumo de energia e da alta emissão de carbono do ar-condicionado tradicional e concretiza a inovação técnica da indústria de ar-condicionados tradicional."

"Além disso, a Hisense aperfeiçoou a eficiência do uso da água e a redução da poluição da água em vários campos, como seleção da localização da fábrica, implementação de transformação técnica, produção e fabricação e seleção de parceiros da cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, a empresa promove ativamente a reciclagem de águas residuais industriais nas proximidades, otimiza a taxa de reutilização de águas residuais industriais na fábrica e reduz continuamente o consumo de água nova."

Aspirando a se tornar a marca mais confiável do mundo, com mais de um século de tradição, a Hisense busca sempre fornecer inovação tecnológica para milhões de famílias em todo o mundo com produtos de alta qualidade, proporcionando excelentes experiências para a vida das pessoas.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco em Smart TVs), eletrodomésticos e informações inteligentes de TI. Recentemente, a Hisense cresceu em ritmo acelerado e, agora, opera em mais de 160 países.

