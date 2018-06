Firma independente de analistas cita a Innovative Systems como líder em tecnologia

"O compromisso contínuo da Innovative com o desenvolvimento e inovação da tecnologia de qualidade de dados a colocou novamente em uma posição de destaque em nossa avaliação neste ano", disse Andy Hayler, CEO da The Information Difference. "A abrangência de sua tecnologia, sua longevidade no mercado e a satisfação dos clientes se refletem no feedback consistentemente positivo fornecido por seus clientes de referência. Esse é o equilíbrio perfeito para empresas em busca da obtenção de melhores resultados de negócios com ferramentas poderosas de qualidade de dados."

O renomado relatório dos analistas apresenta 46 fornecedores importantes de software no mercado internacional de qualidade de dados. Como parte do processo de avaliação do relatório, The Information Difference realizou pesquisas com os clientes visando determinar seu nível de satisfação com os serviços dos fornecedores, com o valor e com a software de qualidade de dados.

"Por mais de cinco décadas, a Innovative auxilia os clientes a garantir os mais altos níveis de qualidade de dados", disse Brandon Ekberg, vice-presidente sênior de operações globais da Innovative. "Nossos clientes dependem da eficiência, rapidez e escalabilidade da nossa suíte de qualidade de dados Enlighten para satisfazer seus requisitos rigorosos. Gostaríamos de agradecê-los pelo suporte contínuo que torna esse reconhecimento novamente possível."

FONTE Innovative Systems, Inc.

