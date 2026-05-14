Líder v oblasti opaľovacích krémov K-Beauty, Kolmar Korea, expanduje do opaľovacích krémov na pokožku hlavy a vlasy
May 14, 2026, 02:27 ET
- Rozširuje portfólio starostlivosti o pokožku hlavy o produkt „Scalp Sun Essence" a zloženie na vlasy chrániace pre slnečným žiarením
- Predstavuje novú metódu na hodnotenie účinnosti UV ochrany vlasov, publikovanú v medzinárodnom akademickom časopise
SOUL, Južná Kórea, 14. mája 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, vedúca sila stojaca za globálnym boomom kórejských opaľovacích krémov, zrýchľuje svoju expanziu na trh s opaľovacími prípravkami novej generácie tým, že rozširuje svoje odborné znalosti nad rámec starostlivosti o pokožku a zahŕňa aj ochranu pokožky hlavy a vlasov.
Keďže globálny trend „skinifikácie" naďalej rastie – povzbudzuje spotrebiteľov, aby sa starali o pokožku hlavy a vlasy ako rozšírenie starostlivosti o pleť – spoločnosť Kolmar Korea vyvinula riešenia na ochranu pokožky hlavy pred UV žiarením a fotoprotektívne technológie pre vlasy a zároveň zaviedla novú metódu hodnotenia účinnosti ochrany vlasov pred UV žiarením.
Spoločnosť Kolmar Korea nedávno vyvinula špeciálny opaľovací krém na pokožku hlavy s názvom „Scalp Sun Essence" (esencia na pokožku hlavy). Produkt s ochranným faktorom SPF50+ je určený na priamu aplikáciu na pokožku hlavy.
Na rozdiel od bežných opaľovacích krémov, ktoré sa často ťažko používajú na pokožku hlavy alebo vlasy kvôli vysokému obsahu oleja, Scalp Sun Essence kombinuje vo vode rozpustné a lipofilné UV filtre v optimálnom pomere, čím zaisťuje ľahkú textúru.
Kolmar Korea plánuje rozšíriť túto kategóriu do formátov ako sú hmly a spreje a zároveň vyvíjať čistiace prostriedky na starostlivosť o pokožku hlavy pri opaľovaní. Spoločnosť plánuje uviesť produkt na trh v Kórei tento rok a potom expandovať do celého sveta vrátane amerického trhu v budúcom roku.
Okrem starostlivosti o pokožku hlavy vyvinula spoločnosť Kolmar Korea aj „fotoochranné zloženie vlasov", ktoré je určené na ochranu vlasov pred škodlivým svetlom vrátane ultrafialového žiarenia.
Vlasy sú neustále vystavené UV žiareniu a inému škodlivému svetlu, ktoré môže časom spôsobiť zmenu farby, suchosť a lámanie. Väčšina bežných produktov starostlivosti o vlasy sa však primárne zameriava na prevenciu poškodenia teplom, a nie poškodenia spôsobeného svetlom.
Aby spoločnosť Kolmar Korea túto medzeru vyplnila, vyvinula technológiu, ktorá dokáže chrániť vlasy pred poškodením svetlom pomocou špecifických silikónových olejov s veľkými molekulárnymi štruktúrami a vysokými indexmi lomu, ktoré efektívne rozptyľujú svetlo. Tento prístup znižuje množstvo svetelných stabilizátorov používaných na fotoochranu a olejov potrebných na ich rozpustenie, pričom stále zachováva ľahký pocit.
Zloženie je možné rozšíriť aj na multifunkčné produkty pridaním aktívnych zložiek, ako sú biotín, pantenol a niacínamid, čo prináša výhody vrátane úľavy od príznakov vypadávania vlasov, upokojenia pokožky hlavy a starostlivosti o kožný maz a póry.
Spoločnosť Kolmar Korea tiež navrhla novú metódu na objektívne hodnotenie účinnosti ochrany vlasov pred UV žiarením.
Predtým neexistovala žiadna štandardizovaná metóda na meranie účinnosti ochrany vlasov pred UV žiarením. Na riešenie tohto problému spoločnosť vyvinula metódu, ktorá analyzuje zmeny farby vlasov pred a po vystavení UV žiareniu s cieľom posúdiť úroveň poškodenia a zmerať účinnosť ochrany pred UV žiarením.
Štúdia bola publikovaná minulý rok v medzinárodnom dermatologickom časopise Skin Research and Technology (hodnota impakt faktoru: 3,2), čím si získal uznanie za svoj vedecký význam.
„Keďže sa globálny trh so starostlivosťou o slnko čoraz viac segmentuje, dopyt po riešeniach na ochranu pokožky hlavy a vlasov rýchlo rastie," povedal zástupca spoločnosti Kolmar Korea. „Využívaním našich výskumných a vývojových kapacít, ktoré zahŕňajú vývoj produktov, inovácie materiálov a hodnotenie účinnosti, sa snažíme stať lídrom na trhu s vlasovou opaľovacou starostlivosťou novej generácie."
Spoločnosť Kolmar Korea, ktorá predstavuje viac ako 70 % kórejského trhu s opaľovacími prípravkami, je všeobecne uznávaná ako popredný hráč stojaci za globálnym nárastom kórejských opaľovacích krémov. V roku 2013 sa spoločnosť stala prvou v kórejskom kozmetickom priemysle, ktorá získala certifikáciu OTC od amerického úradu FDA.
V roku 2022 spoločnosť Kolmar Korea ďalej posilnila svoje výskumné kapacity založením prvého špecializovaného výskumného centra pre UV ochranu v Kórei s názvom „UV Tech Innovation Lab". Opaľovacie krémy, ktoré spoločnosť Kolmar Korea vyvinula spoločne s celosvetovo populárnymi značkami K-beauty vrátane Beauty of Joseon, SKIN 1004 a Round Lab, nedávno prekročili v kumulatívnom celosvetovom predaji hranicu 100 miliónov kusov.
