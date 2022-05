Firma Lockton odnotowuje najwyższy w swojej historii wzrost rok do roku

W okresie ostatnich 12 miesięcy firma Lockton przyciągnęła fantastyczną ekipę utalentowanych specjalistów z branży – ponad 1,2 tys. osób obsługujących wszystkie obszary jej działalności. Lockton cały czas buduje swój potencjał w zakresie innowacji, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, m.in. poprzez inwestycje w segmentach ubezpieczeń od odpowiedzialności transakcyjnej, ubezpieczeń w cyberprzestrzeni, poręczeń i ubezpieczeń morskich. W okresie tym firma znacznie zwiększyła również swój zasięg geograficzny, otwierając nowe biura w Stanach Zjednoczonych, Europie, Skandynawii, Nowej Zelandii i Ameryce Łacińskiej.

„Notujemy wysokie wskaźniki wzrostu organicznego w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego, w której za wzrost odpowiadają zazwyczaj duże fuzje i przejęcia, a także transakcje rolowane spółek private equity – powiedział dyrektor generalny Peter Clune. – Realizacja strategii prawdziwie organicznego wzrostu wymaga różnorodnych kompetencji niezbędnych do przyciągania ludzi i klientów poprzez indywidualne podejście do każdego z nich. W okresie ostatnich 36 miesięcy nabraliśmy iście zawrotnego rozpędu i choć działamy w branży już ponad 56 lat, to dopiero początek".

Firma Lockton od 13 lat co roku otrzymuje nagrodę Best Place to Work in Insurance (najlepszy pracodawca w branży ubezpieczeniowej), a w 2022 r. zdobyła tytułu 2022 US Best Managed Company dla najlepiej zarządzanej firmy, jak również wyróżniona została przez magazyn Forbes w kategoriach 2022 Best Large Employer (najlepszy duży pracodawca) i Best Employer for Diversity (najlepszy pracodawca pod względem różnorodności).

To, co wyróżnia Lockton – niezależność – stanowi również jej przewagę. Prywatnie właściciele Lockton zapewniają 9 tys. podmiotów stowarzyszonych możliwości prowadzenia działalności w ponad 125 państwach w taki sposób, by skupiali się wyłącznie na potrzebach klientów w obszarze ryzyka i ubezpieczeń. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów.

Firma przez 13 kolejnych lat zdobyła wyróżnienie magazynu Business Insurance dla najlepszego pracodawcy w branży ubezpieczeniowej („Best Place to Work in Insurance"). Lockton została także zaliczona przez Deloitte i Wall Street Journal do grona najlepiej zarządzanych firm w 2022 r. (2022 Best Managed Companies). W 2022 r. magazyn Forbes umieścił Lockton na liście najlepszych dużych pracodawców w Ameryce (America's Best Large Employers). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lockton.com.

