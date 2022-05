L'entreprise Lockton affiche la plus forte croissance sur glissement annuel de son histoire

Lockton a attiré un nombre remarquable de talents de l'industrie au cours des douze derniers mois, soit plus de 1 200 personnes, dans tous les secteurs d'activité. Lockton continue de se concentrer sur le développement de capacités innovantes pour répondre aux besoins de ses clients, y compris des investissements dans les domaines de la responsabilité des transactions, du cyber, de la caution et de l'assurance maritime. L'expansion géographique du marché a également été généralisée avec l'ouverture de nouveaux bureaux aux États-Unis, en Europe, en Scandinavie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine.

« Nous affichons des chiffres de croissance organique significatifs dans un secteur du courtage où la croissance est généralement alimentée par des méga-fusions, de grandes acquisitions et des fusions de capitaux privés », a déclaré Peter Clune, PDG. « La mise en œuvre d'une véritable stratégie de croissance organique exige des compétences différentes, car il s'agit d'attirer petit à petit les gens et les clients. Nous avons connu un élan sismique au cours des 36 derniers mois, et après 56 ans, nous ne faisons que commencer. »

Lockton s'est vu décerner le titre de « Best Place to Work in Insurance » (« Meilleur endroit où travailler dans le secteur des assurances ») pour la treizième année consécutive, figure parmi les sociétés les mieux gérées aux États-Unis en 2022 et a été reconnue par Forbes comme le meilleur grand employeur et le meilleur employeur pour la diversité.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui nous rend meilleurs : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses 9 000 associés, présents dans plus de 125 pays, de se concentrer uniquement sur les besoins des clients en matière de risques et d'assurance. Avec une expertise qui atteint le monde entier, Lockton offre la compréhension profonde nécessaire pour obtenir des résultats remarquables.

Pendant 13 années consécutives, le magazine Business Insurance a décerné à Lockton le titre de « Best Place to Work in Insurance » (« Meilleur endroit où travailler dans le secteur des assurances »). Lockton a été nommée parmi les sociétés les mieux gérées en 2022 par Deloitte et le Wall Street Journal. En 2022, Forbes a nommé Lockton dans sa liste des meilleurs grands employeurs des États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lockton.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1818283/Message_From_Peter_Clune_Lockton_CEO.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpg

SOURCE Lockton Companies