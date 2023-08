FirstElement Fuel bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen vor

Das True Zero-Wasserstofftankstellennetz des Unternehmens hat seit seiner Gründung mehr als 5,5 Millionen Kilogramm Einzelhandels-Wasserstoffbrennstoff geliefert

Noch vor nur einem Jahrzehnt gab es nirgends auf der Welt eine Wasserstofftankstelle für den Einzelhandel

Weltweit führend bei der Anzahl der Wasserstoffzapfsäulen im Einzelhandel und der an Pkw und Lkw gelieferten Kilogramm Wasserstoff

IRVINE, Kalifornien, 3. August 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. ("FEF" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen für den Bau und Betrieb von Wasserstofftankstellen und Wasserstofflieferketten, wird in diesem Monat sein 10- jähriges Bestehen an seinem Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, feiern.

The First Element liquid hydrogen trailer being hauled by a Hyundai XCIENT Class 8 fuel cell truck. Starting in October FirstElement will be refueling 30 Hyundai XCIENT trucks as they service routes throughout California. FirstElement is celebrating its 10th anniversary in August, 2023 Vehicles fueling at a True Zero hydrogen fueling station. True Zero is a FirstElement Fuel company. First Element, using patented technology, is the only company in the world refueling multiple hydrogen vehicles simultaneously off of one set of equipment. True Zero, a FirstElement Fuel company, is the world leader in the construction and operation of hydrogen fueling stations. It is celebrating its 10th anniversary in August, 2023

Das Ziel des Unternehmens bleibt das gleiche wie bei seiner Gründung im Jahr 2013: Die breite Einführung von Brennstoffzellenfahrzeugen zu fördern, die Wirtschaftlichkeit des Fahrens zu verbessern, schädliche Emissionen zu reduzieren sowie die Automobilindustrie und die Welt zu verändern.

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge haben das Potenzial, das moderne Verkehrswesen zu transformieren, indem sie die Auspuffemissionen eliminieren, die Kohlendioxidemissionen verringern und die Fahreffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsfahrzeugen mehr als verdoppeln. Heute ist FEF weltweit führend im Design, der Entwicklung und dem Betrieb von Wasserstofftankstellen und bedient seine Kunden mit 85 Wasserstofftankstellen im Einzelhandel, die sich auf ein Netz von 40 Tankstellen in ganz Kalifornien verteilen. Die Tankstellen von FEF werden unter der Unternehmensmarke "True Zero" betrieben, die für eine führende Leistung und Verfügbarkeit von wasserstoffbetriebenen Pkw und Lkw steht. Das Unternehmen baut sein Wasserstoffnetz in Kalifornien weiter aus, um mit Unterstützung von Zuschüssen der kalifornischen Bundes- und Regionalbehörden leichte, mittlere und schwere Fahrzeugklassen zu bedienen.

Im Laufe der letzten 10 Jahre wurde FEF durch staatliche Mittel der California Energy Commission, dem South Coast Air Quality Management District, dem Bay Area Air Quality Management District und dem Sacramento Municipal Air Quality Management District unterstützt. Private Finanzmittel wurden von Mitsui & Co, Air Water Inc., Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, MUFG, der Japan Bank of International Cooperation, Nikisso Company und Air Liquide bereitgestellt.

"Seit der Gründung unseres Unternehmens vor 10 Jahren haben wir gesehen, wie fantastische Wasserstoffautos und -lastwagen von Autoherstellern auf den Markt gebracht wurden. Wir sehen, dass die Fahrzeuge bereit für die Prime Time sind", sagte Joel Ewanick, CEO und Gründer von FEF. „Unsere Aufgabe ist es, ein Tankstellennetz aufzubauen, um die kommerzielle Einführung dieser Fahrzeuge als Alternative zu Benzin- und Dieselfahrzeugen zu unterstützen. Wir kämpfen jeden Tag dafür, dass dies geschieht. Wir glauben, dass das, was wir in Kalifornien schaffen, als Rahmen dienen wird, der in die gesamte USA und den Rest der Welt exportiert werden kann und uns hilft, unsere Mission zu erfüllen."

FEF ist das erste und einzige Unternehmen weltweit, das die Realisierbarkeit der Wasserstoffbetankung im kommerziellen Maßstab nachgewiesen hat, d. h. die Möglichkeit, mehrere Autos gleichzeitig in weniger als fünf Minuten zu betanken, und zwar rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, ohne dass ein Betreuer erforderlich ist. Das Unternehmen hat ein eigenes Konzept zur Entwicklung von Wasserstofftankstellen entwickelt, an denen vier Autos gleichzeitig betankt werden können, und hat die Wasserstoffbetankung mehrerer schwerer Lkw-Modelle mit dem 70-MPa-Standard nachgewiesen.

Außerdem baut FEF unter seiner Marke True Zero die weltweit größte Tankstelle für schwere Nutzfahrzeuge, die sowohl schwere als auch mittelschwere und leichte Fahrzeuge betanken kann. Der Tankstelle ist Teil einer öffentlich-privaten Partnerschaft, in deren Rahmen die Hyundai Motor Company 30 XCIENT Fuel Cell liefern wird, der größte Einsatz von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen der Klasse 8 in den USA. Das Projekt mit den Namen "NorCAL ZERO" wurde gemeinsam von derCalifornia Energy Commission (CEC) und demCalifornia Air Resources Board (CARB) finanziert und wird vom Center for Transport and Environment (CTE) geleitet. FirstElement hat die derzeit im Bau befindliche Tankstelle mit einer einzigartigen Architektur konzipiert, um eine Kapazität von 18.000 Kilogramm pro Tag zu erreichen und sie zur ersten Tankstelle der Welt zu machen, die Komponenten und Protokolle für die Schnellbefüllung einsetzt, mit denen ein Lkw in weniger als 10 Minuten mit 80 Kilogramm Wasserstoff befüllt werden kann.

Zentrale FirstElement Fuel-Rekorde in den ersten zehn Jahren

Kategorie Menge Abgegebener Wasserstoff 5,5 Millionen Kilogramm Fahrzeugbefüllungen 207 Millionen ZEV*-Meilen, die von FirstElement- Tankstellen aus gefahren wurden 357 Millionen Tagesrekord an einer einzelnen Tankstelle 857kg 312 Befüllungen Tagesrekord im FirstElement- Netz 6.112kg 2.192 Befüllungen Monatlicher Rekord innerhalb des FirstElement- Netz 162.850kg 60,430 Befüllungen

*Zero Emission Vehicle - emissionsfreies Fahrzeug

Die Politik des Bundesstaates Kalifornien unterstützt seit Jahrzehnten die Umstellung auf Wasserstoff im Verkehrssektor als Teil seiner Strategie für emissionsfreie Fahrzeuge, wodurch der Staat eine führende Position bei der Entwicklung von Wasserstoff einnimmt. Und in jüngster Zeit wurde die Verwendung von Wasserstoff als Ersatz für herkömmliche fossile Brennstoffe im Verkehrs- und Energiesektor weltweit als entscheidend für die Bekämpfung der globalen Erwärmung, die Reduzierung schädlicher Luftschadstoffe und die Verbesserung der Energiesicherheit angesehen. So stellt beispielsweise der "United States bipartisan Inflation Reduction Act" ein bedeutendes Engagement für die Entwicklung von sauberem Wasserstoff als Ersatz für traditionelle fossile Brennstoffe dar. Auch in Japan, der Europäischen Union und Südkorea wurden Verpflichtungen zur Entwicklung von Wasserstoff als Kraftstoff für den Verkehr eingegangen.

FEF weltweit führend im Bau und Betrieb von Wasserstoffstationen, darüber hinaus ist das Unternehmen auch ein führendes Unternehmen In der Technologieentwicklung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Implementierung von Wasserstofftankstellen und Wasserstofflieferketten-Technologien geworden. Zusätzlich zu dem umfangreichen proprietären Know-how verfügt das Unternehmen derzeit über 10 erteilte oder angemeldete Patente für Technologien, die - um nur einige Beispiele zu nennen - die gleichzeitige Betankung mehrerer Fahrzeuge über eine einzige Anlage ermöglichen, die Entladung von Wasserstoff bei Lieferungen automatisieren und damit die Sicherheit und Effizienz verbessern sowie die Betankungszeiten von wasserstoffbetriebenen Schwerlastkraftwagen verkürzen.

Zusammen mit der kommerziellen Skalierung von FEF entwickelt das Unternehmen weiterhin innovative Lösungen, um die Kostenlücke zwischen Wasserstofftankstellen und konventionellen Tankstellen zu schließen sowie die Zuverlässigkeit und letztendlich das Kundenerlebnis zu verbessern.

"Wir sind uns bewusst, dass es immer noch einige Gegenwinde gibt, denen Wasserstoff ausgesetzt ist, und die Kosten sind ein wichtiger Faktor", sagte Ewanick. "Gleichzeitig ist es uns aber gelungen, unseren gesamten Wasserstoff zu 100% kohlenstofffrei zu halten, und es stehen energiepolitische Maßnahmen auf Landes- und Bundesebene bevor, die dazu beitragen werden, die Kosten für umweltschädliche, erdölbasierte Kraftstoffe auszugleichen. Wir betrachten dies lediglich als einen Stolperstein auf dem Weg zum Aufbau des Wasserstoffnetzes. Jedes Unternehmen ist nur so gut wie die engagierten Mitarbeiter, die das Wesen des Unternehmens ausmachen. Bei FirstElement geht unser hervorragendes Team jedes Problem methodisch an, lässt sich nie entmutigen und weiß, dass wir nicht aufhören dürfen, wenn es um das geht, was auf dem Spiel steht: saubere Luft, Energiesicherheit und der Sieg im Kampf gegen den Klimawandel.

Wir sind entschlossen und beharrlich in unserer Mission, die Einführung von Wasserstofffahrzeugen zu fördern und einen Ersatz für Diesel und Benzin zu schaffen. Die Menschen wollen eine Wahl haben, und wir werden jeden Tag weiter dafür kämpfen, das die Verbraucher die Möglichkeit haben, Wasserstofffahrzeuge zu nutzen. Wir möchten unseren Kunden danken, die uns die Treue gehalten und uns ermutigt haben, weiterzumachen. Unser Leitbild hat sich seit der Gründung nicht verändert. Wir werden weiterhin daran arbeiten, mehr Tankstellen zu bauen und Wasserstoff zu liefern. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, den Wasserstoffpreis an der Zapfsäule zu senken - wir hören auf unsere Kunden und werden für Sie kämpfen, das ist ein Versprechen von FirstElement Fuel."

Informationen zu FirstElement Fuel Inc.

FirstElement Fuel Inc. ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das 2013 gegründet wurde, um Kunden von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen sicheren, zuverlässigen Wasserstoff im Einzelhandel zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen ist der Entwickler, Eigentümer und Betreiber der True Zero-Marke von Wasserstofftankstellen für den Einzelhandel, die derzeit das weltweit größte Netz von Wasserstofftankstellen darstellt. Erfahren Sie mehr über FirstElement auf https://www.firstelementfuel.com/

