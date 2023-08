Le réseau de stations-service hydrogène True Zero de la société a livré plus de 5,5 millions de kilogrammes d'hydrogène au détail depuis sa création

Il y a 10 ans à peine, il n'existait aucune station d'hydrogène au détail dans le monde

Leader mondial en nombre de distributeurs d'hydrogène au détail et en kilogrammes d'hydrogène livrés aux voitures et aux camions

IRVINE, Californie, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc . (« FEF » ou la « société »), leader mondial dans la construction et l'exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et de chaînes d'approvisionnement en hydrogène, fêtera son 10e anniversaire ce mois-ci à son siège d'Irvine, en Californie.

L'objectif de la société reste le même que lors de sa création en 2013 : favoriser l'adoption généralisée des véhicules à pile à combustible, améliorer l'économie de la conduite, réduire les émissions nocives et changer l'industrie automobile et le monde.

Les véhicules à hydrogène ont la capacité de transformer le transport moderne en éliminant les émissions de gaz d'échappement, en réduisant les émissions de carbone et en faisant plus que doubler l'efficacité de la conduite par rapport aux véhicules à combustion traditionnels. Aujourd'hui, FEF est le leader mondial de la conception, du développement et de l'exploitation de stations de distribution d'hydrogène. Elle propose à ses clients 85 distributeurs d'hydrogène répartis dans un réseau de 40 stations en Californie. Les stations-service de FEF sont exploitées sous la marque True Zero de l'entreprise, qui est synonyme de performance et de disponibilité pour les voitures et les camions fonctionnant à l'hydrogène. La société continue de développer son réseau californien d'hydrogène pour desservir les catégories de véhicules légers, moyens et lourds avec le soutien de subventions de l'État de Californie et d'agences régionales.

Au cours des 10 dernières années, FEF a bénéficié de fonds publics de la part de la Commission de l'énergie de Californie, du South Coast Air Quality Management District, du Bay Area Air Quality Management District et du Sacramento Municipal Air Quality Management District. Un financement privé a été assuré par Mitsui & Co, Air Water Inc, Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, MUFG, la Japan Bank of International Cooperation, Nikisso Company et Air Liquide.

« Depuis la création de notre société il y a 10 ans, des voitures et camions à hydrogène formidables ont été mis sur le marché par les constructeurs automobiles, et nous constatons que les véhicules sont fin prêts, a déclaré Joel Ewanick, PDG et fondateur de FEF. Notre tâche consiste à mettre en place un réseau de stations pour soutenir le déploiement commercial de ces véhicules en tant qu'alternative à ceux fonctionnant à l'essence et au diesel. Nous nous battons chaque jour pour y parvenir. Nous pensons que ce que nous sommes en train de créer en Californie servira de cadre qui pourra être exporté à travers les États-Unis et le reste du monde, nous aidant ainsi à accomplir notre mission. »

FEF est la première et la seule entreprise au monde à avoir démontré la viabilité du ravitaillement en hydrogène à l'échelle commerciale, c'est-à-dire la capacité de faire le plein de plusieurs voitures simultanément en moins de 5 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir besoin d'un pompiste. La société a élaboré sa propre conception pour mettre en place des stations de ravitaillement en hydrogène capables de remplir quatre voitures simultanément et a fait la démonstration du ravitaillement en hydrogène de plusieurs modèles de poids lourds à la norme 70 MPa.

FEF construit également, sous sa marque True Zero, la plus grande station de ravitaillement pour poids lourds au monde, capable de ravitailler des catégories de véhicules lourds, moyens et légers. La station fait partie d'un partenariat public et privé dans lequel Hyundai Motor Company fournira 30 XCIENT Fuel Cell, le plus grand déploiement de véhicules à hydrogène de classe 8 aux États-Unis. Le projet, intitulé NorCAL ZERO, a été financé conjointement par la California Energy Commission (CEC) et le California Air Resources Board (CARB) et est géré par le Center for Transportation and the Environment (CTE). FirstElement a conçu la station, qui est actuellement en construction, avec une architecture unique pour produire une capacité de 18 000 kilogrammes par jour et en faire la première station au monde à déployer des composants et des protocoles de remplissage rapide capables de remplir un camion de 80 kilogrammes d'hydrogène en moins de 10 minutes.

Principaux records de carburant établis par FirstElement au cours de ses 10 années d'existence

Catégorie Quantité Hydrogène distribué 5,5 millions de kilogrammes Véhicules approvisionnés 2,07 millions Kilomètres parcourus par des ZEV* depuis les stations de FirstElement 357 millions Record journalier pour une station 857 kilogrammes 312 pleins Record journalier sur l'ensemble du réseau FirstElement 6 112 kilogrammes 2 192 pleins Record mensuel sur le réseau FirstElement 162 850 kilogrammes 60 430 pleins

* Véhicule zéro émission

La politique du gouvernement de l'État de Californie soutient depuis des décennies la transition vers l'hydrogène dans le secteur des transports, dans le cadre de sa stratégie en faveur des véhicules zéro émission, ce qui place l'État dans une position de leader en matière de développement lié à l'hydrogène. Plus récemment, l'utilisation de l'hydrogène pour remplacer les combustibles fossiles conventionnels dans les secteurs des transports et de l'énergie a été reconnue à l'échelle mondiale comme essentielle pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire les polluants atmosphériques nocifs et améliorer la sécurité énergétique. Par exemple, la loi bipartisane des États-Unis sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) représente un engagement important en faveur du développement de l'hydrogène propre pour remplacer les combustibles fossiles traditionnels. Le Japon, l'Union européenne et la Corée du Sud se sont également engagés à développer l'hydrogène comme carburant pour les transports.

Outre le leadership mondial de FEF dans la construction et l'exploitation de stations d'hydrogène, la société est également devenue un leader dans le développement technologique lié à la conception et à la mise en œuvre des technologies des stations d'hydrogène et de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène. En plus d'un vaste savoir-faire exclusif, la société possède actuellement 10 brevets accordés ou en attente pour des technologies qui, pour ne citer que quelques exemples, ont permis à plusieurs véhicules de se ravitailler simultanément à partir d'un seul équipement, ont automatisé le déchargement de l'hydrogène pendant les livraisons pour améliorer la sécurité et l'efficacité, et ont réduit les temps de ravitaillement des poids lourds alimentés à l'hydrogène.

Parallèlement à l'expansion commerciale de FEF, la société continue d'innover pour combler l'écart de coût entre les stations de ravitaillement en hydrogène et les stations conventionnelles, ainsi que pour améliorer la fiabilité et, en fin de compte, l'expérience du client.

« Nous sommes conscients que l'hydrogène se heurte encore à des facteurs défavorables, notamment le coût, a déclaré M. Ewanick. Mais dans le même temps, nous avons réussi à faire en sorte que tout notre hydrogène soit 100 % exempt de carbone et il existe des politiques énergétiques fédérales et nationales imminentes qui contribueront à égaliser les coûts par rapport aux carburants polluants à base de pétrole. Nous considérons qu'il s'agit simplement d'un ralentisseur sur la voie de la construction du réseau hydrogène. Chez FirstElement, notre excellente équipe s'attaque méthodiquement à chaque problème, sans jamais se décourager et en sachant qu'elle ne peut pas s'arrêter en raison des enjeux : air pur, sécurité énergétique et victoire dans la lutte contre le changement climatique.

Nous sommes déterminés et persévérants dans notre mission qui consiste à favoriser l'adoption des véhicules à hydrogène et à créer un substitut au diesel et à l'essence. Les gens veulent avoir le choix et nous continuerons à nous battre chaque jour pour donner aux consommateurs le choix d'utiliser des véhicules à hydrogène. Nous tenons à remercier nos clients qui nous ont soutenus et encouragés à continuer. Notre mission n'a pas changé depuis notre création. Nous continuerons à travailler pour construire davantage de stations et fournir de l'hydrogène. Désormais, nous nous attachons à faire baisser le prix de l'hydrogène à la pompe ; nous entendons nos clients et nous nous battrons pour eux, c'est la promesse de FirstElement Fuel. »

À propos de FirstElement Fuel Inc.

FirstElement Fuel Inc. est une société californienne créée en 2013 pour fournir de l'hydrogène au détail, sûr et fiable, aux clients de véhicules électriques à pile à combustible. La société est le développeur, le propriétaire et l'exploitant de la marque True Zero de stations d'hydrogène au détail, qui représente actuellement le plus grand réseau de stations d'hydrogène au détail au monde. Pour en savoir plus sur FirstElement : https://www.firstelementfuel.com/

